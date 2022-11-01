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    Орлов: «Смешно, что «Сочи» и «Химки» не приглашают Кержакова, имея проблемных тренеров»

    Комментатор Геннадий Орлов высказался об экс-тренере «Пари НН» Александре Кержакове.

    «Зная ситуации вокруг Гаранина и Гогниева, мне смешно, что никто не дает возможность и не приглашает Кержакова из этих клубов, которые сейчас имеют проблемных тренеров.

    Кержаков очень хорошо для себя и для клуба работал в «Нижнем Новгороде». Он совсем не хуже, чем Галактионов. Они добились одинаковых результатов. А сейчас у команды из Нижнего Новгорода даже дела хуже, чем при Кержакове . Мы сейчас видим, что команда просаживается.

    Когда приглашают какого-то тренера, нужно смотреть, чтобы он что-то выигрывал и завоевывал ранее. Пусть хотя бы вышел из ФНЛ», – заявил Орлов.

    • Кержаков без работы с лета.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1227

      шахта Заполярная 37 минут назад

      Что то не припомню титулов тренера кержакова. Был бы тренером позвали бы.

      0
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      Рейтинг: +319

      Sany-116 2 часа назад

      ты сам смешной.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +777

      Suvorov51 2 часа назад

      Вот же Флюгер топит за помойных тренеров, буланова сватал, теперь на кержа перешел, а что сашок мож и вправду потренерует помойку 2 ведь был буланов не справился теперь надо чтобы керж поиздевался над футболом

      2
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      Рейтинг: +518

      7:1 > Suvorov51 2 часа назад

      в прошлом сезоне керж приехал на открывашку с дебютантом рпл - и смачно, С ПОЗОРОМ, отодрал хряков. гы-гы!

      2
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      Рейтинг: +1227

      шахта Заполярная > 7:1 41 минуту назад

      Где ты чудик увидел в заголовке открывашку.

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