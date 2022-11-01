Орлов: «Смешно, что «Сочи» и «Химки» не приглашают Кержакова, имея проблемных тренеров»

Комментатор Геннадий Орлов высказался об экс-тренере «Пари НН» Александре Кержакове.

«Зная ситуации вокруг Гаранина и Гогниева, мне смешно, что никто не дает возможность и не приглашает Кержакова из этих клубов, которые сейчас имеют проблемных тренеров.

Кержаков очень хорошо для себя и для клуба работал в «Нижнем Новгороде». Он совсем не хуже, чем Галактионов. Они добились одинаковых результатов. А сейчас у команды из Нижнего Новгорода даже дела хуже, чем при Кержакове . Мы сейчас видим, что команда просаживается.

Когда приглашают какого-то тренера, нужно смотреть, чтобы он что-то выигрывал и завоевывал ранее. Пусть хотя бы вышел из ФНЛ», – заявил Орлов.