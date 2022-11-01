«Сочи» и «Пари НН» обратились в ЭСК РФС

Служба коммуникаций РФС подтвердила обращение в экспертно-судейскую комиссию еще двух клубов.

«Сочи» запросил оценку 1 эпизода в матче с «Уралом» (2:2);

«Пари НН» хочет получить разъяснения по 3 моментам игры с «Крыльями Советов» (1:2).

«ЭСК РФС рассмотрит обращение «Сочи» по эпизоду с назначенным в ворота клуба на 69-й минуте пенальти.

Также ЭСК РФС рассмотрит обращение футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» по трем эпизодам.

Будут изучены следующие решения: неназначение пенальти на 46-й минуте, назначение пенальти и показ второй желтой карточки Кириллу Гоцуку на третьей добавленной ко второму тайму минуте, а также засчитанный гол на третьей добавленной ко второму тайму минуте», – сообщили в РФС.