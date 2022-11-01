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    «Сочи» и «Пари НН» обратились в ЭСК РФС

    Служба коммуникаций РФС подтвердила обращение в экспертно-судейскую комиссию еще двух клубов.

    • «Сочи» запросил оценку 1 эпизода в матче с «Уралом» (2:2);
    • «Пари НН» хочет получить разъяснения по 3 моментам игры с «Крыльями Советов» (1:2).

    «ЭСК РФС рассмотрит обращение «Сочи» по эпизоду с назначенным в ворота клуба на 69-й минуте пенальти.

    Также ЭСК РФС рассмотрит обращение футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» по трем эпизодам.

    Будут изучены следующие решения: неназначение пенальти на 46-й минуте, назначение пенальти и показ второй желтой карточки Кириллу Гоцуку на третьей добавленной ко второму тайму минуте, а также засчитанный гол на третьей добавленной ко второму тайму минуте», – сообщили в РФС.

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    Источник: ТАСС

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