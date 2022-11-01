«Зенит» сообщил о переносе товарищеского матча с «Сепаханом»

Товарищеская встреча между «Зенитом» и «Сепаханом», запланированная на 27 ноября, состоится в другой день.

На эту дату петербуржцам назначили матч Кубка России против «Спартака».

«Мы будем искать с нашими иранскими партнерами из «Сепахана» новую дату.

Надеюсь, что в ближайшие дни мы ее найдем. Кубок уже переносить невозможно, поэтому [матч] будет перенесен», – сказал гендиректор «Зенита» Александр Медведев.

РФС утвердил расписание 5-го и 6-го туров Кубка России. Матчи пройдут во время ЧМ