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    «Мрачное время». Экс-форвард «Зенита» вспомнил, как клуб опустился в первую лигу

    Бывший нападающий «Зенита» Михаил Зарицкий вспомнил, как клуб из Петербурга играл в первой лиге СССР в 1990-1991-е годы.

    «Мрачное время. У каждого клуба бывают и хорошие, и тяжeлые времена. А 1990-е не только для «Зенита» — для всей страны были непростыми. Очень тяжело было и молодым, и опытным. Желудков или Бирюков, наверное, рассчитывали закончить карьеру более красиво, не в первой лиге.

    Народ на стадион не ходил. На Кирова собиралось по 1000-1500 болельщиков — печальное зрелище! Там уже и претензии команде предъявлять некому было. Зато на выездах стадионы всегда ломились.

    Сегодня «Зенит» — клуб мирового уровня, и я до сих пор ужасно горжусь тем, что носил его футболку. Это моя команда №1. Очень рад за ребят, за клуб, за город», – сказал Зарицкий.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +26470

      JTherry 1 минуту назад

      в шальные 90-е интересное время было в футболе, но не было засилья газпрёма на всех руководящих постах РФС и РПЛ, и газовой "вони" было меньше, болелы в Питере сидели ровно на жопе и болели за Спартак, даже всеми "обожаемый" Шава...)))

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      Рейтинг: +17595

      Cleaner 44 минуты назад

      Мрачное время??? Конечно мрачное. Ведь тогда у Зенита тогда не было доступа у Российскому БЮДЖЕТУ. И он был в равных условиях с остальными клубами. А теперь Зениту МОЖНО руку в государственный карман засовывать и брать оттуда БАБЛА сколько хочется...(((

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      Рейтинг: +349

      Азбука > Cleaner 11 минут назад

      Причём российский бюджет? Зенит спонсируется Газпромом, который сам является крупнейшим наполнителем этого бюджета. Причём, как общеизвестно любому грамотному гражданину, налоги выплачиваются с выручки, а различные гуманитарные программы, куда входит спонсорство спортивных клубов, финансируется с прибыли компании.
      Да и при любом желании тратить "сколько хочется" не получится. Хоть Россию отстранили от всех соревнований, но РФС правила фейр-прей блюдёт и УЕФА за этим следит.

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      Рейтинг: +7705

      nik55 46 минут назад

      Сегодня «Зенит» — клуб мирового уровня,-------в твоих снах

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