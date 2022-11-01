«Мрачное время». Экс-форвард «Зенита» вспомнил, как клуб опустился в первую лигу

Бывший нападающий «Зенита» Михаил Зарицкий вспомнил, как клуб из Петербурга играл в первой лиге СССР в 1990-1991-е годы.

«Мрачное время. У каждого клуба бывают и хорошие, и тяжeлые времена. А 1990-е не только для «Зенита» — для всей страны были непростыми. Очень тяжело было и молодым, и опытным. Желудков или Бирюков, наверное, рассчитывали закончить карьеру более красиво, не в первой лиге.

Народ на стадион не ходил. На Кирова собиралось по 1000-1500 болельщиков — печальное зрелище! Там уже и претензии команде предъявлять некому было. Зато на выездах стадионы всегда ломились.

Сегодня «Зенит» — клуб мирового уровня, и я до сих пор ужасно горжусь тем, что носил его футболку. Это моя команда №1. Очень рад за ребят, за клуб, за город», – сказал Зарицкий.