Серия А. «Рома» вырвала победу над «Вероной» и поднялась на четвертое место

В 12-м туре чемпионата Италии «Рома» на выезде переиграла «Верону» – 3:1.
В составе римлян забивали Николо Дзаньоло, Кристиан Вольпато и Стефан Эль-Шаарави.
Благодаря победе команда Жозе Моуринью поднялась с восьмого на четвертое место в таблице Серии А.
«Верона» под руководством экс-спартаковца Сальваторе Боккетти идет в зоне вылета – на 19-й строчке.
Италия. Серия А. 12-й тур
Голы: 1:0 – Давидович, 27; 1:1 – Дзаньоло, 45+1; 1:2 – Вольпато, 88; 1:3 – Эль-Шаарави, 90+2.
Удаление: Давидович, 36 – нет.
Источник: «Бомбардир»