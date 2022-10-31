Серия А. «Рома» вырвала победу над «Вероной» и поднялась на четвертое место

В 12-м туре чемпионата Италии «Рома» на выезде переиграла «Верону» – 3:1.

В составе римлян забивали Николо Дзаньоло, Кристиан Вольпато и Стефан Эль-Шаарави.

Благодаря победе команда Жозе Моуринью поднялась с восьмого на четвертое место в таблице Серии А.

«Верона» под руководством экс-спартаковца Сальваторе Боккетти идет в зоне вылета – на 19-й строчке.

Италия. Серия А. 12-й тур

Верона – Рома – 1:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Давидович, 27; 1:1 – Дзаньоло, 45+1; 1:2 – Вольпато, 88; 1:3 – Эль-Шаарави, 90+2.

Удаление: Давидович, 36 – нет.

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