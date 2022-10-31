Юран назвал 2 лучших игроков 1-го круга РПЛ

Экс-тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, каких футболистов считает лучшими в РПЛ по итогам 15 туров.

«Сложно назвать лучшего игрока. В первом круге здорово выглядел Чалов. Для нападающего самое главное забивать, а он забивает.

Можно выделить Соболева. В последних играх он не забил, но как сам нападающий в прошлом я видел его запредельное желание забить. У него есть спортивная злость.

Между ними можно выбирать, потому что они тянут клубы. Чалов и Соболев претендуют на лучших игроков РПЛ по окончании первой части сезона», – заявил Юран.