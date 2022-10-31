Юран назвал 2 лучших игроков 1-го круга РПЛ

Экс-тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, каких футболистов считает лучшими в РПЛ по итогам 15 туров.
«Сложно назвать лучшего игрока. В первом круге здорово выглядел Чалов. Для нападающего самое главное забивать, а он забивает.
Можно выделить Соболева. В последних играх он не забил, но как сам нападающий в прошлом я видел его запредельное желание забить. У него есть спортивная злость.
Между ними можно выбирать, потому что они тянут клубы. Чалов и Соболев претендуют на лучших игроков РПЛ по окончании первой части сезона», – заявил Юран.
- 24-летний Чалов забил 10 мячей и сделал 1 ассист в 15 играх чемпионата.
- 25-летний Соболев отличился 7 голами и 4 результативными передачами в 14 матчах лиги.
Источник: «Чемпионат»