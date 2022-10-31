Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Юран назвал 2 лучших игроков 1-го круга РПЛ

    Экс-тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, каких футболистов считает лучшими в РПЛ по итогам 15 туров.

    «Сложно назвать лучшего игрока. В первом круге здорово выглядел Чалов. Для нападающего самое главное забивать, а он забивает.

    Можно выделить Соболева. В последних играх он не забил, но как сам нападающий в прошлом я видел его запредельное желание забить. У него есть спортивная злость.

    Между ними можно выбирать, потому что они тянут клубы. Чалов и Соболев претендуют на лучших игроков РПЛ по окончании первой части сезона», – заявил Юран.

    • 24-летний Чалов забил 10 мячей и сделал 1 ассист в 15 играх чемпионата.
    • 25-летний Соболев отличился 7 голами и 4 результативными передачами в 14 матчах лиги.

    Новости по теме
    «Химки» могут уволить Гогниева и вернуть Юрана 8
    Юран сравнил Черчесова и Карпина 2
    «Не понимаю, почему он не работает в клубе РПЛ». Терюшков – о Юране 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:59
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +155

      Болотоход 7 минут назад

      Ща газовые скажут что бразильяны ихние

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11