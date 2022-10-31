Анчелотти грозит дисквалификация на четыре матча

Главного тренера «Реала» Карло Анчелотти могут наказать за критику в адрес судьи.
После воскресного матча 12-го тура Примеры против «Жироны» (1:1) итальянец назвал «выдуманным» пенальти, назначенный арбитром Марио Мелеро Лопесом.
Ему грозит дисквалификация на срок от двух до четырех игр.
Окончательное решение по этому делу будет принято после ЧМ-2022.
- судья назначил пенальти в ворота мадридцев за попадание мяча в руку Марко Асенсио;
- арбитр отменил гол Родриго, посчитав что бразилец выбил мяч из рук вратаря;
- рефери удалил с поля Тони Крооса – это дебютная красная карточка в карьере 32-летнего немца.
Источник: AS