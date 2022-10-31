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    Анчелотти грозит дисквалификация на четыре матча

    Главного тренера «Реала» Карло Анчелотти могут наказать за критику в адрес судьи.

    После воскресного матча 12-го тура Примеры против «Жироны» (1:1) итальянец назвал «выдуманным» пенальти, назначенный арбитром Марио Мелеро Лопесом.

    Ему грозит дисквалификация на срок от двух до четырех игр.

    Окончательное решение по этому делу будет принято после ЧМ-2022.

    • судья назначил пенальти в ворота мадридцев за попадание мяча в руку Марко Асенсио;
    • арбитр отменил гол Родриго, посчитав что бразилец выбил мяч из рук вратаря;
    • рефери удалил с поля Тони Крооса – это дебютная красная карточка в карьере 32-летнего немца.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 19:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +67

      SuperPav11 2 часа назад

      Меньше надо тявкать на сущий хотя судьим подориди реалу несколько лиг чемпионов

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