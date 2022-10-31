Анчелотти грозит дисквалификация на четыре матча

Главного тренера «Реала» Карло Анчелотти могут наказать за критику в адрес судьи.

После воскресного матча 12-го тура Примеры против «Жироны» (1:1) итальянец назвал «выдуманным» пенальти, назначенный арбитром Марио Мелеро Лопесом.

Ему грозит дисквалификация на срок от двух до четырех игр.

Окончательное решение по этому делу будет принято после ЧМ-2022.