Каррера оценил перспективы Соболева заиграть в Италии

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о потенциальном переходе нападающего Александра Соболева в итальянский клуб.
«Александр показывает отличные результаты в РПЛ. Я думаю, что он может быть ценным футболистом в Италии.
Он смог бы проявлять себя в команде, которая играет по той же системе, что и «Спартак», – считает Каррера.
- В этом сезоне Соболев забил 9 голов и сделал 6 ассистов в 18 матчах.
- Он выступает за «Спартак» с января 2020 года.
- Рыночная стоимость форварда – 8 миллионов евро.
Источник: Metaratings