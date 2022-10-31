Каррера оценил перспективы Соболева заиграть в Италии

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о потенциальном переходе нападающего Александра Соболева в итальянский клуб.

«Александр показывает отличные результаты в РПЛ. Я думаю, что он может быть ценным футболистом в Италии.

Он смог бы проявлять себя в команде, которая играет по той же системе, что и «Спартак», – считает Каррера.