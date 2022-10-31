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    Каррера оценил перспективы Соболева заиграть в Италии

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о потенциальном переходе нападающего Александра Соболева в итальянский клуб.

    «Александр показывает отличные результаты в РПЛ. Я думаю, что он может быть ценным футболистом в Италии.

    Он смог бы проявлять себя в команде, которая играет по той же системе, что и «Спартак», – считает Каррера.

    • В этом сезоне Соболев забил 9 голов и сделал 6 ассистов в 18 матчах.
    • Он выступает за «Спартак» с января 2020 года.
    • Рыночная стоимость форварда – 8 миллионов евро.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +319

      ЭтожЯ 2 часа назад

      "Независимый" кусок бывшей Югославии принимает решения аб-солютно самостоятельно )

      0
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      Рейтинг: +5207

      Enter2006 2 часа назад

      Мне кажется в Италии после Кокорина 2а раза не поведутся ))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12098

      ВетеR 2 часа назад

      Шансы -5)

      0
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