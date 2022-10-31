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    «Локомотив» регулярно пользуется помощью священника. Ранее его приглашали «Химки»

    Священник Стахий Колотвин рассказал, что в «Локомотив» регулярно приходит кто-то из служителей церкви.

    «Я болельщик «Локомотива» с очень большим стажем, с абонементами, известен в фанатской среде. Тем не менее, клуб ко мне никогда не обращался.

    Рядом со стадионом есть старинный храм Ильи Пророка. Оттуда на протяжении многих лет в клуб приходит батюшка. Сейчас он тоже приходит», – сказал Стахий Колотвин.

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    Источник: телеграм-канал Алексея Ковалева

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +66284

      portero 22 минуты назад

      Сколько стоит вызов представителя религии в клуб???? или оплата только налом?
      Просто интересно в какую строку это можно занести и какие ставки при такой обширной работе, как в футбольном клубе?

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      Рейтинг: +892

      Untitled-1 25 минут назад

      "Просто верить! Этого вполне достаточно!"(ц)

      0
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      Рейтинг: +715

      SLADE2019 35 минут назад

      Еще Маркс говорил дуракам, что религия - опиум для народа. Не удивлюсь, что все команды, которые сейчас внизу таблицы, ряженных приглашают.

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