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  • «Локомотив» регулярно пользуется помощью священника. Ранее его приглашали «Химки»

«Локомотив» регулярно пользуется помощью священника. Ранее его приглашали «Химки»

31 октября 2022, 12:26
7

Священник Стахий Колотвин рассказал, что в «Локомотив» регулярно приходит кто-то из служителей церкви.

«Я болельщик «Локомотива» с очень большим стажем, с абонементами, известен в фанатской среде. Тем не менее, клуб ко мне никогда не обращался.

Рядом со стадионом есть старинный храм Ильи Пророка. Оттуда на протяжении многих лет в клуб приходит батюшка. Сейчас он тоже приходит», – сказал Стахий Колотвин.

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Источник: телеграм-канал Алексея Ковалева
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (7)
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SLADE2019
1667211858
Еще Маркс говорил дуракам, что религия - опиум для народа. Не удивлюсь, что все команды, которые сейчас внизу таблицы, ряженных приглашают.
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Untitled-1
1667212450
"Просто верить! Этого вполне достаточно!"(ц)
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portero
1667212608
Сколько стоит вызов представителя религии в клуб???? или оплата только налом? Просто интересно в какую строку это можно занести и какие ставки при такой обширной работе, как в футбольном клубе?
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САДЫЧОК
1667214600
Что то , не фартовый какой то ! А , если серьезно нужно больше тренироваться и самое важно тренировать Настоящему тренеру !
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Enter2006
1667215538
Локо и Химки регулярно пользуются священниками? А теперь посмотрите на результат в таблице РПЛ!
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seislime
1667222343
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