«Локомотив» регулярно пользуется помощью священника. Ранее его приглашали «Химки»

Сколько стоит вызов представителя религии в клуб???? или оплата только налом?
Просто интересно в какую строку это можно занести и какие ставки при такой обширной работе, как в футбольном клубе?
Священник Стахий Колотвин рассказал, что в «Локомотив» регулярно приходит кто-то из служителей церкви.
«Я болельщик «Локомотива» с очень большим стажем, с абонементами, известен в фанатской среде. Тем не менее, клуб ко мне никогда не обращался.
Рядом со стадионом есть старинный храм Ильи Пророка. Оттуда на протяжении многих лет в клуб приходит батюшка. Сейчас он тоже приходит», – сказал Стахий Колотвин.
- Ранее священник приходил в «Химки».
- «Локомотив», как и «Химки», идет внизу турнирной таблицы.
- Следующий соперник «Локо» – «Урал» (6 ноября).
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