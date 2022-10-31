«Локомотив» регулярно пользуется помощью священника. Ранее его приглашали «Химки»

Священник Стахий Колотвин рассказал, что в «Локомотив» регулярно приходит кто-то из служителей церкви.

«Я болельщик «Локомотива» с очень большим стажем, с абонементами, известен в фанатской среде. Тем не менее, клуб ко мне никогда не обращался.

Рядом со стадионом есть старинный храм Ильи Пророка. Оттуда на протяжении многих лет в клуб приходит батюшка. Сейчас он тоже приходит», – сказал Стахий Колотвин.