«Спартак» в 1-м круге ни у кого не выиграл из топ-5 РПЛ, но идет 2-м

Главное, что мы есть в этом "Топ 5" и главное одержать победу "над собой" и это нам удалось, во всяком случае видно, что Спартак оклемался после 10-го места !!!
Первый круг РПЛ завершен. «Спартак» не одержал ни одной победы в матчах против команд, идущих в топ-5 таблицы («Зенит», ЦСКА, «Ростов», «Динамо»).
При этом «Спартак» занимает второе место.
- С лета «Спартак» тренирует Гильермо Абаскаль.
- «Спартак» выдал лучший для себя 1-й круг за последние 6 лет.
- Следующий соперник – «Сочи» (5 ноября).