Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Спартак» в 1-м круге ни у кого не выиграл из топ-5 РПЛ, но идет 2-м

    Первый круг РПЛ завершен. «Спартак» не одержал ни одной победы в матчах против команд, идущих в топ-5 таблицы («Зенит», ЦСКА, «Ростов», «Динамо»).

    При этом «Спартак» занимает второе место.

    Новости по теме
    Каррера назвал главную проблему «Спартака»
    Соболев: «Стараюсь так же падать и симулировать» 7
    Карпин ответил, будет ли Зобнин вызываться в сборную России 2
    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:10
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19685

      Persona_non_Grata 36 минут назад

      Главное, что мы есть в этом "Топ 5" и главное одержать победу "над собой" и это нам удалось, во всяком случае видно, что Спартак оклемался после 10-го места !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4633

      ААМ 45 минут назад

      Это и есть подлинная сила СПАМа : быть молодцом среди овец.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19685

      Persona_non_Grata > ААМ 35 минут назад

      То-та я смотрю вы прям вчера были молодцами с "овцами", выиграли только благодаря случаю !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8088

      vladik12 1 час назад

      Не, ну успешно играть против автобусов - тоже неплохо. Раньше с этим были проблемы.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10934

      "supermax" > vladik12 1 час назад

      тем более, что прослеживалась плохая привычка терять очки в матчах с не самыми сильными соперниками

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11762

      Алексей З 1 час назад

      Есть такое.
      Вот во втором круге надо это исправить.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11