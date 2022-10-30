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    «Спартак» выдал лучший первый круг после чемпионского сезона-2016/17

    «Спартак» в первом круге РПЛ набрал 32 очка.

    Последний раз москвичи набирали столько по итогам 15 туров в сезоне-2016/17. Тогда у команды было 37 очков и она лидировала.

    • В 2017 году «Спартак» стал чемпионом.
    • Сейчас «Спартак» отстает от 1-го места на 4 очка, но у «Зенита» игра в запасе.
    • «Спартак» не проигрывает 9 матчей подряд.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +33162

      oyabun 2 часа назад

      Ну расслабляться рано, игра в исполнении Спартака не выглядит безоговорочно победной. Всё очень на тоненького. Если уж так тяжело сегодня обыграли абсолютного аутсайдера, то что ожидать в следующих играх?

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      Рейтинг: +743

      г.Онега > oyabun 1 час назад

      цска этим аутсайдером проиграла,зенит их обыграл в концовке 2-0 ,и то гол один левый, это означать может одно что против автобуса тяжело играть ,хотя автобус помог торпедо только с цска

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