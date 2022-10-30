«Спартак» выдал лучший первый круг после чемпионского сезона-2016/17

Ну расслабляться рано, игра в исполнении Спартака не выглядит безоговорочно победной. Всё очень на тоненького. Если уж так тяжело сегодня обыграли абсолютного аутсайдера, то что ожидать в следующих играх?
«Спартак» в первом круге РПЛ набрал 32 очка.
Последний раз москвичи набирали столько по итогам 15 туров в сезоне-2016/17. Тогда у команды было 37 очков и она лидировала.
- В 2017 году «Спартак» стал чемпионом.
- Сейчас «Спартак» отстает от 1-го места на 4 очка, но у «Зенита» игра в запасе.
- «Спартак» не проигрывает 9 матчей подряд.