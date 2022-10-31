«Просто загляденье!». Каррера – о голе Миранчука в ворота «Милана»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал гол полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в ворота «Милана».
«Не смотрел весь матч, но гол Алексея Миранчука в ворота «Милана» просто загляденье! Точный удар в угол ворот после отличной комбинации и паса пяткой.
Гол в ворота чемпиона дорого стоит. Миранчук и Влашич образовали хорошую связку в «Торино», – сказал Каррера.
- Россиянин стал автором победного мяча. Итоговый счет – 2:1.
- «Торино» прервал 17-матчевую гостевую серию «Милана» без поражений в Серии А.
Источник: Sport24