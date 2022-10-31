«Просто загляденье!». Каррера – о голе Миранчука в ворота «Милана»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал гол полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в ворота «Милана».

«Не смотрел весь матч, но гол Алексея Миранчука в ворота «Милана» просто загляденье! Точный удар в угол ворот после отличной комбинации и паса пяткой.

Гол в ворота чемпиона дорого стоит. Миранчук и Влашич образовали хорошую связку в «Торино», – сказал Каррера.