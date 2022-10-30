Примера. «Реал» упустил домашнюю победу над «Жироной». Каталонцы покинули зону вылета

«Реал» в 12-м туре чемпионата Испании сыграл дома вничью с «Жироной». Гостей спас гол с пенальти Кристиана Стуани.

Мадридцы забили на 90-й минуте, но гол отменили с помощью VAR.

«Реал» поднялся на первое место. «Жирона» покинула зону вылета.

Мадридцы идут в сезоне Примеры без поражений. У «Жироны» в последних десяти матчах одна победа.

«Реал» не обыграл «Жирону» в Мадриде второй раз подряд.

Испания. Примера. 12-й тур

Реал – Жирона – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Винисиус, 70; 1:1 – Стуани, 80 (с пенальти).

Удаления: Кроос, 90+2 (вторая ж.к.) – нет.

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