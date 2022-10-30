Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Примера. «Реал» упустил домашнюю победу над «Жироной». Каталонцы покинули зону вылета

    «Реал» в 12-м туре чемпионата Испании сыграл дома вничью с «Жироной». Гостей спас гол с пенальти Кристиана Стуани.

    Мадридцы забили на 90-й минуте, но гол отменили с помощью VAR.

    «Реал» поднялся на первое место. «Жирона» покинула зону вылета.

    Мадридцы идут в сезоне Примеры без поражений. У «Жироны» в последних десяти матчах одна победа.

    «Реал» не обыграл «Жирону» в Мадриде второй раз подряд.

    Испания. Примера. 12-й тур

    Реал – Жирона – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Винисиус, 70; 1:1 – Стуани, 80 (с пенальти).

    Удаления: Кроос, 90+2 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Новости по теме
    Анчелотти ответил на вопрос о планах «Реала» на зимнее трансферное окно 1
    Бензема пропустит третий матч «Реала» подряд
    Черчесов отреагировал на вручение Бензема «Золотого мяча»
    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:13
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11