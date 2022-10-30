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    Мостовой назвал команды, с которыми сейчас может сыграть сборная России

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался по поводу товарищеской игры с Таджикистаном.

    «Вариант с Таджикистаном… А что еще делать? Киргизия, Таджикистан, Узбекистан – команды, с которыми мы сейчас можем играть. Что касается идеи игры со сборной легионеров, то был бы интересен этот вариант только с точки зрения покричать и пошуметь.

    России что с Таджикистаном играть, что со сборной легионеров – одно и то же. Только на матч с Таджикистаном лететь надо, народу придет много. Будем привыкать к тому, что играем с Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном», – сказал Мостовой.

    • Матч Таджикистан – Россия состоится 17 ноября.
    • Сборная Таджикистана занимает 108-ю строчку в рейтинге ФИФА.
    • В сентябре Россия победила в товарищеском матче Киргизию (2:1).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1486

      koli4ka 1 час назад

      почему так не заслуженно обделена вниманием Туркмения и Афганистан?где в списке Пакистан,Вьетнам и Северная Корея???

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      Рейтинг: +394

      Stavr007 > koli4ka 1 час назад

      иран, сирия те же, главные друзья...

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      Рейтинг: +394

      Stavr007 1 час назад

      одни престижные сборные, респект

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      Рейтинг: +2018

      Bozigit 3 часа назад

      Спасибо за разъяснения . А я думал США, Англия, Украина)

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