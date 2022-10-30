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  • Мостовой назвал команды, с которыми сейчас может сыграть сборная России

Мостовой назвал команды, с которыми сейчас может сыграть сборная России

30 октября 2022, 14:31
4

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался по поводу товарищеской игры с Таджикистаном.

«Вариант с Таджикистаном… А что еще делать? Киргизия, Таджикистан, Узбекистан – команды, с которыми мы сейчас можем играть. Что касается идеи игры со сборной легионеров, то был бы интересен этот вариант только с точки зрения покричать и пошуметь.

России что с Таджикистаном играть, что со сборной легионеров – одно и то же. Только на матч с Таджикистаном лететь надо, народу придет много. Будем привыкать к тому, что играем с Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном», – сказал Мостовой.

  • Матч Таджикистан – Россия состоится 17 ноября.
  • Сборная Таджикистана занимает 108-ю строчку в рейтинге ФИФА.
  • В сентябре Россия победила в товарищеском матче Киргизию (2:1).

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Источник: «Чемпионат»
Россия Мостовой Александр
Комментарии (4)
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Bozigit
1667130023
Спасибо за разъяснения . А я думал США, Англия, Украина)
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Stavr007
1667133965
одни престижные сборные, респект
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koli4ka
1667135411
почему так не заслуженно обделена вниманием Туркмения и Афганистан?где в списке Пакистан,Вьетнам и Северная Корея???
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