Мостовой назвал команды, с которыми сейчас может сыграть сборная России

почему так не заслуженно обделена вниманием Туркмения и Афганистан?где в списке Пакистан,Вьетнам и Северная Корея???
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался по поводу товарищеской игры с Таджикистаном.
«Вариант с Таджикистаном… А что еще делать? Киргизия, Таджикистан, Узбекистан – команды, с которыми мы сейчас можем играть. Что касается идеи игры со сборной легионеров, то был бы интересен этот вариант только с точки зрения покричать и пошуметь.
России что с Таджикистаном играть, что со сборной легионеров – одно и то же. Только на матч с Таджикистаном лететь надо, народу придет много. Будем привыкать к тому, что играем с Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном», – сказал Мостовой.
- Матч Таджикистан – Россия состоится 17 ноября.
- Сборная Таджикистана занимает 108-ю строчку в рейтинге ФИФА.
- В сентябре Россия победила в товарищеском матче Киргизию (2:1).
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