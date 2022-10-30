Мостовой назвал команды, с которыми сейчас может сыграть сборная России

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался по поводу товарищеской игры с Таджикистаном.

«Вариант с Таджикистаном… А что еще делать? Киргизия, Таджикистан, Узбекистан – команды, с которыми мы сейчас можем играть. Что касается идеи игры со сборной легионеров, то был бы интересен этот вариант только с точки зрения покричать и пошуметь.

России что с Таджикистаном играть, что со сборной легионеров – одно и то же. Только на матч с Таджикистаном лететь надо, народу придет много. Будем привыкать к тому, что играем с Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном», – сказал Мостовой.