Осинькин перед матчем с «Пари НН» поздравил коллег с праздником

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал интервью перед матчем 15-го тура РПЛ против «Пари НН».

«Мы не рискнули включать Юрия Горшкова и Романа Ежова в заявку. Да, они тренировались в общей группе, но мы решили их поберечь.

Наш соперник играет агрессивно, каждой команде непросто против них.

Пользуясь случаем, поздравляю всех тренеров с профессиональным праздником!» – сказал Осинькин.