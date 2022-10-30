Осинькин перед матчем с «Пари НН» поздравил коллег с праздником

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал интервью перед матчем 15-го тура РПЛ против «Пари НН».
«Мы не рискнули включать Юрия Горшкова и Романа Ежова в заявку. Да, они тренировались в общей группе, но мы решили их поберечь.
Наш соперник играет агрессивно, каждой команде непросто против них.
Пользуясь случаем, поздравляю всех тренеров с профессиональным праздником!» – сказал Осинькин.
- Осинькин тренирует с 1990 года.
- Самостоятельно в профессиональном футболе Осинькин работает с 2006 года.
- Осинькин выводил «Крылья Советов» в РПЛ.
Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»