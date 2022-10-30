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    Осинькин перед матчем с «Пари НН» поздравил коллег с праздником

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал интервью перед матчем 15-го тура РПЛ против «Пари НН».

    «Мы не рискнули включать Юрия Горшкова и Романа Ежова в заявку. Да, они тренировались в общей группе, но мы решили их поберечь.

    Наш соперник играет агрессивно, каждой команде непросто против них.

    Пользуясь случаем, поздравляю всех тренеров с профессиональным праздником!» – сказал Осинькин.

    • Осинькин тренирует с 1990 года.
    • Самостоятельно в профессиональном футболе Осинькин работает с 2006 года.
    • Осинькин выводил «Крылья Советов» в РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»

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