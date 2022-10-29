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    Йоканович прокомментировал разгром «Химок»

    Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович подвел итог матча 15-го тура РПЛ против «Химок» (6:1).

    «Мы серьeзно работаем, я доволен качеством игры и результатом. Мы хорошо прессинговали, владели инициативой. Игроки, которые вошли в игру, добавили нам агрессии.

    У «Динамо» плохо с реализацией? Окей, мы могли забить больше. Но я не могу быть недоволен после сегодняшнего матча и не могу жаловаться. Все игроки атаки создавали моменты и оказывали много давления, проделали большой объeм работы.

    Забили больше «Спартака?» Я думаю о своей команде. К сожалению, мы сегодня пропустили», – сказал серб.

    • Йоканович в «Динамо» с лета.
    • «Динамо» идет на 3-м месте.
    • «Химки» не побеждают с 7 августа.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2814

      Nerlinger 23 минуты назад

      Не того пора позвали !!!
      Надобно раввина звать

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