Йоканович прокомментировал разгром «Химок»

Не того пора позвали !!!
Надобно раввина звать
Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович подвел итог матча 15-го тура РПЛ против «Химок» (6:1).
«Мы серьeзно работаем, я доволен качеством игры и результатом. Мы хорошо прессинговали, владели инициативой. Игроки, которые вошли в игру, добавили нам агрессии.
У «Динамо» плохо с реализацией? Окей, мы могли забить больше. Но я не могу быть недоволен после сегодняшнего матча и не могу жаловаться. Все игроки атаки создавали моменты и оказывали много давления, проделали большой объeм работы.
Забили больше «Спартака?» Я думаю о своей команде. К сожалению, мы сегодня пропустили», – сказал серб.
- Йоканович в «Динамо» с лета.
- «Динамо» идет на 3-м месте.
- «Химки» не побеждают с 7 августа.