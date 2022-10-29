Йоканович прокомментировал разгром «Химок»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович подвел итог матча 15-го тура РПЛ против «Химок» (6:1).

«Мы серьeзно работаем, я доволен качеством игры и результатом. Мы хорошо прессинговали, владели инициативой. Игроки, которые вошли в игру, добавили нам агрессии.

У «Динамо» плохо с реализацией? Окей, мы могли забить больше. Но я не могу быть недоволен после сегодняшнего матча и не могу жаловаться. Все игроки атаки создавали моменты и оказывали много давления, проделали большой объeм работы.

Забили больше «Спартака?» Я думаю о своей команде. К сожалению, мы сегодня пропустили», – сказал серб.