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    Газзаев объяснил, как «Локомотиву» выйти из кризиса

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о предстоящем дерби с «Локомотивом».

    «Предпочтение отдаю ЦСКА не только из-за турнирного положения. К великому сожалению, «Локомотив» находится в разобранном состоянии: ничего хорошего нет – поражения за поражениями.

    Внутреннее и психологическое состояние команды очень тяжeлое. Клуб всегда боролся только за высокие места и большие победы, а сейчас находится в зоне вылета.

    Для выхода из кризиса важно поднять внутренний эмоциональный тонус команды. Вроде бы и набор игроков хороший, но нет командных действий – ничего нет.

    Это след, который оставил немецкий иностранный легион, который работал в «Локомотиве», – заявил Газзаев.

    • «Локо» примет ЦСКА сегодня в 19:00 мск.
    • Команды занимают 14-е и 3-е место в таблице РПЛ соответственно.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию столичного дерби.

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    Источник: «Чемпионат»

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