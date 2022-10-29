Газзаев объяснил, как «Локомотиву» выйти из кризиса

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о предстоящем дерби с «Локомотивом».

«Предпочтение отдаю ЦСКА не только из-за турнирного положения. К великому сожалению, «Локомотив» находится в разобранном состоянии: ничего хорошего нет – поражения за поражениями.

Внутреннее и психологическое состояние команды очень тяжeлое. Клуб всегда боролся только за высокие места и большие победы, а сейчас находится в зоне вылета.

Для выхода из кризиса важно поднять внутренний эмоциональный тонус команды. Вроде бы и набор игроков хороший, но нет командных действий – ничего нет.

Это след, который оставил немецкий иностранный легион, который работал в «Локомотиве», – заявил Газзаев.