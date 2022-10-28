Захарян рассказал о своей реакции на интерес со стороны «Барселоны»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян заявил, что спокойно отнесся к вниманию от «Барселоны».

«Проснулся, а меня в посте в социальной сети отметил «Чемпионат»: там было, что «Реал» мною интересуется. Но я ничего про это не слышал.

А вот про «Барсу» в руководстве говорили, что мной интересовались: приезжали на матч, следили, смотрели.

Воспринимал это спокойно – не было такого, что я в раздевалке ходил и всем рассказывал. Мне папа всегда говорит, чтобы я был приземлeнным.

И в то время со мной много бесед проводил Шварц: вызывал меня в кабинет и говорил мне одно и то же, чтобы у меня из головы это не вылетало», – рассказал Захарян.