Захарян рассказал о своей реакции на интерес со стороны «Барселоны»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян заявил, что спокойно отнесся к вниманию от «Барселоны».
«Проснулся, а меня в посте в социальной сети отметил «Чемпионат»: там было, что «Реал» мною интересуется. Но я ничего про это не слышал.
А вот про «Барсу» в руководстве говорили, что мной интересовались: приезжали на матч, следили, смотрели.
Воспринимал это спокойно – не было такого, что я в раздевалке ходил и всем рассказывал. Мне папа всегда говорит, чтобы я был приземлeнным.
И в то время со мной много бесед проводил Шварц: вызывал меня в кабинет и говорил мне одно и то же, чтобы у меня из головы это не вылетало», – рассказал Захарян.
- 19-летний хавбек – воспитанник «Динамо».
- В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 17 матчах.
- Летом россиянин мог оказаться в «Челси», но переход сорвался из-за санкций.
Источник: «Коммент.Шоу»