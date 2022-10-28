Романцев оценил эпизод с ошибкой Зобнина в дерби ЦСКА – «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о первом голе ЦСКА в московском дерби двухнедельной давности.

ЦСКА забил после того, как Роман Зобнин, находясь с мячом, остановился из-за падения Хорхе Карраскаля.

В «Спартаке» считают, что ЦСКА нарушил принципы фэйр-плей.

Матч завершился ничьей 2:2.

«Еще в футбольных школах мальчишек учат, что борьбу на поле надо вести до тех пор, пока судья не даст свисток. А здесь об этом правиле забывает игрок сборной!

Тем более сейчас наш футбол буквально захлестнула мода на симуляцию игроков, называемая «маленькими хитростями».

К тому же есть VAR, который отслеживает все и в любой момент может подсказать арбитру в поле, что в той или иной ситуации он чего-то не увидел.

И я бы не стал осуждать армейцев в нарушении правила фейр-плей. Просто подхвативший в том эпизоде мяч Гайич усвоил, что играть надо до свистка.

О чем и напомнил Роману, для которого это станет уроком на всю футбольную жизнь», – сказал Романцев.