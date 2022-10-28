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  • Романцев оценил эпизод с ошибкой Зобнина в дерби ЦСКА – «Спартак»

Романцев оценил эпизод с ошибкой Зобнина в дерби ЦСКА – «Спартак»

28 октября 2022, 14:14
7

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о первом голе ЦСКА в московском дерби двухнедельной давности.

  • ЦСКА забил после того, как Роман Зобнин, находясь с мячом, остановился из-за падения Хорхе Карраскаля.
  • В «Спартаке» считают, что ЦСКА нарушил принципы фэйр-плей.
  • Матч завершился ничьей 2:2.

«Еще в футбольных школах мальчишек учат, что борьбу на поле надо вести до тех пор, пока судья не даст свисток. А здесь об этом правиле забывает игрок сборной!

Тем более сейчас наш футбол буквально захлестнула мода на симуляцию игроков, называемая «маленькими хитростями».

К тому же есть VAR, который отслеживает все и в любой момент может подсказать арбитру в поле, что в той или иной ситуации он чего-то не увидел.

И я бы не стал осуждать армейцев в нарушении правила фейр-плей. Просто подхвативший в том эпизоде мяч Гайич усвоил, что играть надо до свистка.

О чем и напомнил Роману, для которого это станет уроком на всю футбольную жизнь», – сказал Романцев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Зобнин Роман Гайич Милан Романцев Олег
Комментарии (7)
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oyabun
1666956422
«..О чем и напомнил Роману, для которого это станет уроком на всю футбольную жизнь». К сожалению Зобнин не признает свою ошибку и упорствует как баран, что сделал всё правильно. И это пугает, потому что говорит о том что послематчевого разбора ошибок нет. Иначе нормальный тренер доходчиво объяснил бы игроку почему больше так делать не надо.
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Красногвардейчик
1666956478
Ну респект Иванычу, всё по полкам разложил
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FanatSerj
1666957054
Да там Зобнин думал по старой памяти что за Динамо играет против ЦСКА, там то традиционно матч "добрее" и менее агрессивно складывается, а тут совсем другое дерби вот Роману напомнили что он в мясе давно )))
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Persona_non_Grata
1666957641
Да - судя по всему что-то "заклинило" в голове у Романа в тот момент (((
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Fusballer
1666960137
Да ясно, что ошибка Зобнина. Сколько можно мусолить?
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