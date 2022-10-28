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    Романцев оценил эпизод с ошибкой Зобнина в дерби ЦСКА – «Спартак»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о первом голе ЦСКА в московском дерби двухнедельной давности.

    • ЦСКА забил после того, как Роман Зобнин, находясь с мячом, остановился из-за падения Хорхе Карраскаля.
    • В «Спартаке» считают, что ЦСКА нарушил принципы фэйр-плей.
    • Матч завершился ничьей 2:2.

    «Еще в футбольных школах мальчишек учат, что борьбу на поле надо вести до тех пор, пока судья не даст свисток. А здесь об этом правиле забывает игрок сборной!

    Тем более сейчас наш футбол буквально захлестнула мода на симуляцию игроков, называемая «маленькими хитростями».

    К тому же есть VAR, который отслеживает все и в любой момент может подсказать арбитру в поле, что в той или иной ситуации он чего-то не увидел.

    И я бы не стал осуждать армейцев в нарушении правила фейр-плей. Просто подхвативший в том эпизоде мяч Гайич усвоил, что играть надо до свистка.

    О чем и напомнил Роману, для которого это станет уроком на всю футбольную жизнь», – сказал Романцев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:14
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +16016

      Fusballer 53 минуты назад

      Да ясно, что ошибка Зобнина. Сколько можно мусолить?

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      Рейтинг: +82

      dragoff 1 час назад

      На самом деле, тут все на совести участников эпизода. Если Зобнин считает, что он реально не просто потерял мяч и решил таким образом остановить контратаку, то это его право .. Хотя у меня есть большие сомнения, он явно шел вперед и просто упустив мяч, решил разрядить обстановку, сделав вид, что отдает его сам. Но армейский парень был весь в игре и сделал все так, как видел эпизод сам. Считаю, что пора забыть и принять момент. Рома не прав, что упирается

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      Рейтинг: +19620

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Да - судя по всему что-то "заклинило" в голове у Романа в тот момент (((

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      Рейтинг: +7875

      FanatSerj 1 час назад

      Да там Зобнин думал по старой памяти что за Динамо играет против ЦСКА, там то традиционно матч "добрее" и менее агрессивно складывается, а тут совсем другое дерби вот Роману напомнили что он в мясе давно )))

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      Рейтинг: +1067

      Красногвардейчик 1 час назад

      Ну респект Иванычу, всё по полкам разложил

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      Рейтинг: +33114

      oyabun 1 час назад

      «..О чем и напомнил Роману, для которого это станет уроком на всю футбольную жизнь».
      К сожалению Зобнин не признает свою ошибку и упорствует как баран, что сделал всё правильно. И это пугает, потому что говорит о том что послематчевого разбора ошибок нет. Иначе нормальный тренер доходчиво объяснил бы игроку почему больше так делать не надо.

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      Рейтинг: +2811

      Nerlinger > oyabun 1 час назад

      Он так заврался, что сам поверил в то, что трындит

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