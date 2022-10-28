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    Защитник «Оренбурга» – о 0:8 с «Зенитом»: «Лучше так, чем восемь игр по 0:1»

    Защитник «Оренбурга» Александр Павловец высказался о поражении от «Зенита» со сетом 0:8 в этом сезоне.

    — Личка — один из самых смелых тренеров РПЛ. Сколько раз за сезон он просил сзади сыграть попроще?

    — Один. Против «Нижнего Новгорода». После 0:8 от «Зенита» надо было обязательно выиграть, и именно тогда Марцел попросил сыграть просто и строго. Победили 2:0 при не самой лучшей нашей игре.

    — Расскажи про те 0:8.

    — Не наш день. Залетело все, что могло. После игры с ребятами поговорили, поняли: лучше так, чем восемь игр по 0:1. Эта взбучка была нам нужна.

    — Что вообще после такого в голове?

    — Тебе показывают твое место. Надо просто самому себе признаться: ты не соответствуешь уровню команды, которой противостоишь.

    И великие команды так проигрывали: и «Барселона», и «Реал».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +341

      Азбука 45 минут назад

      Главное не изменили себе. Пусть с Зенитом огребли, что тоже наука. Зато смелая игра в чемпионате помогает набирать очки и не сидеть безнадёжно в зоне вылета. Оренбург играет в футбол, а не строит автобусы. И это вызывает уважение.

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      Рейтинг: +590

      Янвapь 69 1 час назад

      Ага, и денюжку от донора получили за его рекорды

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