Защитник «Оренбурга» – о 0:8 с «Зенитом»: «Лучше так, чем восемь игр по 0:1»

Защитник «Оренбурга» Александр Павловец высказался о поражении от «Зенита» со сетом 0:8 в этом сезоне.

— Личка — один из самых смелых тренеров РПЛ. Сколько раз за сезон он просил сзади сыграть попроще?

— Один. Против «Нижнего Новгорода». После 0:8 от «Зенита» надо было обязательно выиграть, и именно тогда Марцел попросил сыграть просто и строго. Победили 2:0 при не самой лучшей нашей игре.

— Расскажи про те 0:8.

— Не наш день. Залетело все, что могло. После игры с ребятами поговорили, поняли: лучше так, чем восемь игр по 0:1. Эта взбучка была нам нужна.

— Что вообще после такого в голове?

— Тебе показывают твое место. Надо просто самому себе признаться: ты не соответствуешь уровню команды, которой противостоишь.

И великие команды так проигрывали: и «Барселона», и «Реал».