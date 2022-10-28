Черчесов раскрыл секрет успеха «Ференцвароша» в Лиге Европы

Главный тренер «Ференвароша» Станислав Черчесов прокомментировал выход в плей-офф Лиги Европы после ничьей с «Монако» (1:1) в 5-м туре.

— В перерыве хотел немного успокоить команду, так как видел, что в первом тайме мы иногда пытались слишком быстро играть вперед. У нас было много потерь, поэтому хотели исправить это. Я рад, что наши болельщики сейчас могут быть по-настоящему счастливы.

— Что могло быть причиной того, что удалось обогнать в таблице команды с гораздо более высокими бюджетами?

— Деньги не играют в футбол, но можно зарабатывать деньги, играя хорошо. Мы сыграли против очень сильной команды. Ключом к успеху может быть то, что вся команда смогла сражаться друг за друга, как единое целое.

Но я пока не думаю, что мы в элите. Мы даже не хотим быть элитой, мы «Ференцварош» со своей историей и болельщиками.