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    Черчесов раскрыл секрет успеха «Ференцвароша» в Лиге Европы

    Главный тренер «Ференвароша» Станислав Черчесов прокомментировал выход в плей-офф Лиги Европы после ничьей с «Монако» (1:1) в 5-м туре.

    — В перерыве хотел немного успокоить команду, так как видел, что в первом тайме мы иногда пытались слишком быстро играть вперед. У нас было много потерь, поэтому хотели исправить это. Я рад, что наши болельщики сейчас могут быть по-настоящему счастливы.

    — Что могло быть причиной того, что удалось обогнать в таблице команды с гораздо более высокими бюджетами?

    — Деньги не играют в футбол, но можно зарабатывать деньги, играя хорошо. Мы сыграли против очень сильной команды. Ключом к успеху может быть то, что вся команда смогла сражаться друг за друга, как единое целое.

    Но я пока не думаю, что мы в элите. Мы даже не хотим быть элитой, мы «Ференцварош» со своей историей и болельщиками.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +741

      г.Онега 33 минуты назад

      пора черчесову в ювентус ,а тот хрен тренер не тянет

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