«Спартак» обратился к Павлюченко, завершившему карьеру в 40 лет

Пресс-служба «Спартака» отреагировал на решение Романа Павлюченко завершить карьеру в 40 лет.

«188 матчей и 87 голов за «Спартак», победитель Кубка в составе красно-белых, трeхкратный серебряный призeр чемпионата и дважды его лучший бомбардир!

Всего наилучшего, и спасибо, Рома!» – написал «Спартак» в телеграме.