«Спартак» обратился к Павлюченко, завершившему карьеру в 40 лет

Пресс-служба «Спартака» отреагировал на решение Романа Павлюченко завершить карьеру в 40 лет.
«188 матчей и 87 голов за «Спартак», победитель Кубка в составе красно-белых, трeхкратный серебряный призeр чемпионата и дважды его лучший бомбардир!
Всего наилучшего, и спасибо, Рома!» – написал «Спартак» в телеграме.
- Павлюченко наиболее известен по выступлениям за «Спартак», «Локомотив» и «Тоттенхэм».
- Он провел 51 матч за сборную России, забил 21 гол.
- Павлюченко – бронзовый призер Евро-2008.
Источник: телеграм-канал «Спартака»