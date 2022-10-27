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    «Спартак» обратился к Павлюченко, завершившему карьеру в 40 лет

    Пресс-служба «Спартака» отреагировал на решение Романа Павлюченко завершить карьеру в 40 лет.

    «188 матчей и 87 голов за «Спартак», победитель Кубка в составе красно-белых, трeхкратный серебряный призeр чемпионата и дважды его лучший бомбардир!

    Всего наилучшего, и спасибо, Рома!» – написал «Спартак» в телеграме.

    • Павлюченко наиболее известен по выступлениям за «Спартак», «Локомотив» и «Тоттенхэм».
    • Он провел 51 матч за сборную России, забил 21 гол.
    • Павлюченко – бронзовый призер Евро-2008.

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    Источник: телеграм-канал «Спартака»

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    Сегодня, 18:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16009

      Fusballer 1 час назад

      Спасибо за игру, легенда!

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      Рейтинг: +6784

      Беспонтий 1 час назад

      тоттенхэм и локомотив срочно подтёрли свои поздравления посчитав их уже нецелесообразными

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