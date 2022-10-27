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    Юран оценил перспективы «Зенита» в Лиге чемпионов: «Мои «Химки» играли с ними вничью»

    Бывший тренер «Химок» Сергей Юран порассуждал о перспективах «Зенита» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

    «Мы уже видели у «Зенита» более серьезный состав, с которым у команды не всегда все получалось в Европе. В какой то момент мы два-три года подряд не могли выйти из группы, из-за чего просели в рейтинге УЕФА.

    Сложно сказать, на что бы претендовал этот «Зенит» в Лиге чемпионов. Да, в РПЛ у «Зенита» состав на 1-2 головы выше, чем у остальных, за исключением ЦСКА. Но с «Зенитом» все равно можно играть. Мы с «Химками» играли с ними вничью, «Факел» тоже показал, что можно бороться», — сказал Юран.

    • Российские клубы отстранены от еврокубков.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 7-очковым отрывом от «Спартака».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +702

      Fju-2 45 минут назад

      Сам себя не похвалишь - никто не похвалит!))
      А некоторые и вовсе обвинят в попытках организовывать договорняки.

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      Рейтинг: +1482

      koli4ka 1 час назад

      мои Химки,мои Химки...да сегодня у этой бездари кроме голой ж"Опы за душой то ничего и нет...

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      Рейтинг: +17073

      ilichkadr 1 час назад

      Серёга, если бы Зенит настроился на твои Химки как на лигу чемпионов, то от твоей бывшей команды даже бы перьев не осталось. Не говоря уже о Факеле.

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      Рейтинг: +2957

      Ziklop 1 час назад

      Юран по Химкам затосковал?

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