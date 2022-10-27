Юран оценил перспективы «Зенита» в Лиге чемпионов: «Мои «Химки» играли с ними вничью»

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран порассуждал о перспективах «Зенита» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Мы уже видели у «Зенита» более серьезный состав, с которым у команды не всегда все получалось в Европе. В какой то момент мы два-три года подряд не могли выйти из группы, из-за чего просели в рейтинге УЕФА.

Сложно сказать, на что бы претендовал этот «Зенит» в Лиге чемпионов. Да, в РПЛ у «Зенита» состав на 1-2 головы выше, чем у остальных, за исключением ЦСКА. Но с «Зенитом» все равно можно играть. Мы с «Химками» играли с ними вничью, «Факел» тоже показал, что можно бороться», — сказал Юран.