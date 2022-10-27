Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Юран оценил перспективы «Зенита» в Лиге чемпионов: «Мои «Химки» играли с ними вничью»

Юран оценил перспективы «Зенита» в Лиге чемпионов: «Мои «Химки» играли с ними вничью»

27 октября 2022, 18:39
5

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран порассуждал о перспективах «Зенита» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Мы уже видели у «Зенита» более серьезный состав, с которым у команды не всегда все получалось в Европе. В какой то момент мы два-три года подряд не могли выйти из группы, из-за чего просели в рейтинге УЕФА.

Сложно сказать, на что бы претендовал этот «Зенит» в Лиге чемпионов. Да, в РПЛ у «Зенита» состав на 1-2 головы выше, чем у остальных, за исключением ЦСКА. Но с «Зенитом» все равно можно играть. Мы с «Химками» играли с ними вничью, «Факел» тоже показал, что можно бороться», — сказал Юран.

  • Российские клубы отстранены от еврокубков.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ с 7-очковым отрывом от «Спартака».

Еще по теме:
Реакция дочери Семака на уход Мостового из «Зенита» 8
«Мы устали молчать»: организатор концерта Канье Уэста уличил во лжи «Газпром Арену» 9
Прогноз Пономарева на матч «Зенит» – ЦСКА: «У меня какое-то тревожное чувство» 6
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Химки Юран Сергей
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ziklop
1666886191
Юран по Химкам затосковал?
Ответить
ilichkadr
1666887343
Серёга, если бы Зенит настроился на твои Химки как на лигу чемпионов, то от твоей бывшей команды даже бы перьев не осталось. Не говоря уже о Факеле.
Ответить
koli4ka
1666887551
мои Химки,мои Химки...да сегодня у этой бездари кроме голой ж"Опы за душой то ничего и нет...
Ответить
Fju-2
1666889393
Сам себя не похвалишь - никто не похвалит!)) А некоторые и вовсе обвинят в попытках организовывать договорняки.
Ответить
Ганнибал Лектор
1666898976
Щас этот адепт автобус-стайла будет до пенсии гордиться тем, что сыграл с Зенитом вничью
Ответить
Главные новости
«Спартак» определился с ценой на Солари
20:45
3
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
20:30
Медиафутбольная сборная России в дебютном матче Слуцкого победила Таджикистан – 4:3!
20:16
3
ФотоРеакция дочери Семака на уход Мостового из «Зенита»
20:02
8
Инсайд Лещенко о возвращении Захаряна в «Динамо»
19:23
3
ФотоБатраков – в старте «Галатасарая» на стамбульское дерби
19:12
5
Игнатьев – об Алжире: «Выйдешь за продуктами, а кассирша тебе «о, Путин»
18:18
16
Два клуба АПЛ пытались купить Головина у «Монако»
17:49
6
Бубнов двумя словами описал трансфер Аззи в ЦСКА
17:31
3
«Динамо» предоставило «Фламенго» результаты проваленного медосмотра Платы
17:13
2
Все новости
Все новости
В «Динамо» знали о скандальной репутации Платы: «Были готовы работать с этими рисками»
20:56
«Мы устали молчать»: организатор концерта Канье Уэста уличил во лжи «Газпром Арену»
19:48
9
Смородская оценила перспективы Мостового в «Локомотиве»
19:36
1
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
19:00
5
ФотоМахачкалинское «Динамо» объявило о переходе защитника из Узбекистана
18:51
Прогноз Пономарева на матч «Зенит» – ЦСКА: «У меня какое-то тревожное чувство»
18:43
6
Игнатьев – об Алжире: «Выйдешь за продуктами, а кассирша тебе «о, Путин»
18:18
16
Губерниев ответил, спасет ли Мостовой «Локомотив»
17:58
3
«Рубин» намерен избавиться от двух российских защитников
17:43
Бубнов двумя словами описал трансфер Аззи в ЦСКА
17:31
3
Малафеев – о лидере «Зенита»: «Местами смотрится своеобразно»
17:19
1
«Динамо» предоставило «Фламенго» результаты проваленного медосмотра Платы
17:13
2
ВидеоМостовой обратился к болельщикам «Локомотива»
16:56
2
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
16:41
4
Экс-игрок сборной Бразилии боится переходить в «Краснодар»
16:29
16
ЦСКА отдаст Шуманского во вторую аренду подряд
16:22
1
Генич определил позицию, которую нужно усилить «Спартаку»
16:13
9
«Локомотив» уже берет абы кого»: Радимов – о подписании Мостового
15:50
7
Тюкавин – о лучшем летнем трансфере в РПЛ: «Плата – в «Динамо», ха-ха»
15:38
Спартаковец Бабич выбрал топ-3 самых сложных соперников в РПЛ
15:25
Губерниев оценил шансы «Зенита» и ЦСКА в матче 7-го тура РПЛ
14:44
1
Бубнов поражен словами Генича про Талалаева
14:30
4
Мостовой объяснил уход из «Зенита» в «Локомотив»
14:19
1
«Оренбург» продлил легионера, избивавшего девушку и ее мать, заставшую его с пятью проститутками
13:55
9
Решение КДК по Дивееву
13:35
24
Бубнов осудил Дивеева за его поступок
13:33
Стало известно, перейдет ли Головин в «Спартак»
13:16
6
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
13:12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+