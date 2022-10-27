Директор «Наполи»: «Хвича – неприкасаемый»

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли исключил продажу Хвичи Кварацхелии.
Сообщалось об интересе к грузинскому вингеру со стороны «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».
«За этими слухами абсолютно ничего нет. Могу заверить, что Хвича – неприкасаемый на все сто процентов. Он абсолютно точно не продается», – сказал Джунтоли.
- «Наполи» купил Хвичу за 10 миллионов евро.
- Ранее он играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».
- В этом сезоне футболист забил 7 голов и сделал 8 ассистов в 15 матчах.
Источник: твиттер Фабрицио Романо