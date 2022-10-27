Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Директор «Наполи»: «Хвича – неприкасаемый»

    Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли исключил продажу Хвичи Кварацхелии.

    Сообщалось об интересе к грузинскому вингеру со стороны «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».

    «За этими слухами абсолютно ничего нет. Могу заверить, что Хвича – неприкасаемый на все сто процентов. Он абсолютно точно не продается», – сказал Джунтоли.

    • «Наполи» купил Хвичу за 10 миллионов евро.
    • Ранее он играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».
    • В этом сезоне футболист забил 7 голов и сделал 8 ассистов в 15 матчах.

    Новости по теме
    Отец Хвичи отреагировал на новость о возможном продлении контракта с «Наполи» с двукратным увеличением зарплаты
    Моуринью: «Попробую подставить Кварацхелии подножку» 2
    «Наполи» готов в два раза увеличить зарплату Хвичи 1
    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:27
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 
    11