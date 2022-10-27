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    В ООН призвали отстранить Иран от ЧМ-2022

    Посол Постоянного представительства Доминики при ООН Паоло Замполли обратился к президенту ФИФА Джанни Инфантино.

    Он считает необходимым исключить Иран из числа участников чемпионата мира и заменить его на Италию.

    «В очередной раз мир требует от вас немедленных действий по дисквалификации Ирана. Мир не должен быть омрачeн негативными политическими новостями для миллиардов болельщиков.

    Весь мир, и я в том числе, мечтает, чтобы Италия сыграла против Англии после отстранения Ирана. Насколько я понимаю, итальянцы занимают первое место в рейтинге ФИФА среди тех, кто не квалифицировался на турнир», – сказал Замполли.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.
    • На групповом этапе соперниками иранцев должны стать Англия, США и Уэльс.
    • В Иране с 16 сентября проходят массовые протесты.
    • Причина – смерть 22-летней Махсы Амини, которая скончалась в больнице после задержания полицией нравов за «неправильное» ношение хиджаба.

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    Источник: Football Italia

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5129

      Enter2006 15 минут назад

      Такому спорту - позор!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17562

      Cleaner 56 минут назад

      Поднапрягли пиндосы своих шестерок. ГОЛОЖОПАЯ Доминика с населением в 70 тысяч человек теперь вякает не великий Иран...((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +66

      Roman Rom > Cleaner 3 минуты назад

      А вы обратили внимание, что посол доминики - человек с итальянской фамилией. И говорит он за весь мир.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +727

      БеZуМныЙ 1 час назад

      Площадку ООН превратили в коврик для ног ВША. Гыгыгы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +10917

      "supermax" 1 час назад

      Главное все по спортивному принципу чтоб... И чтоб демократично

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +327

      Таврида 1 час назад

      Да что там мелочиться, пусть ООН сразу и выберет чемпиона мира по футболу. Это должна быть самая демократическая, справедливая и миролюбивая страна во Вселенной, на "с" начинается, на "ша" заканчивается.

      9
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      Рейтинг: +15998

      Fusballer 1 час назад

      Ещё Катар отстранить за многочисленные жертвы на стройках объектов к ЧМ.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +739

      г.Онега 2 часа назад

      ой ***** ,а что не украину

      5
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      Рейтинг: +17562

      Cleaner > г.Онега 50 минут назад

      Украине ВРУЧИТЬ серебряные медали.

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      Рейтинг: +15998

      Fusballer 2 часа назад

      Цыган мутит воду.

      0
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