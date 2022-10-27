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В ООН призвали отстранить Иран от ЧМ-2022

27 октября 2022, 09:09
20

Посол Постоянного представительства Доминики при ООН Паоло Замполли обратился к президенту ФИФА Джанни Инфантино.

Он считает необходимым исключить Иран из числа участников чемпионата мира и заменить его на Италию.

«В очередной раз мир требует от вас немедленных действий по дисквалификации Ирана. Мир не должен быть омрачeн негативными политическими новостями для миллиардов болельщиков.

Весь мир, и я в том числе, мечтает, чтобы Италия сыграла против Англии после отстранения Ирана. Насколько я понимаю, итальянцы занимают первое место в рейтинге ФИФА среди тех, кто не квалифицировался на турнир», – сказал Замполли.

  • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.
  • На групповом этапе соперниками иранцев должны стать Англия, США и Уэльс.
  • В Иране с 16 сентября проходят массовые протесты.
  • Причина – смерть 22-летней Махсы Амини, которая скончалась в больнице после задержания полицией нравов за «неправильное» ношение хиджаба.

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Источник: Football Italia
Чемпионат мира Иран
Комментарии (20)
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Таврида
1666853157
Да что там мелочиться, пусть ООН сразу и выберет чемпиона мира по футболу. Это должна быть самая демократическая, справедливая и миролюбивая страна во Вселенной, на "с" начинается, на "ша" заканчивается.
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"supermax"
1666854273
Главное все по спортивному принципу чтоб... И чтоб демократично
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Enter2006
1666859099
Такому спорту - позор!
Ответить
portero
1666860437
Итальяшки обосрались и начинаются интриги, гнойные педро....
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vadikrew
1666864938
Если практику отстранения сборных и клубов от футбола за нефутбольные дела начнут так активно применять, то все эти чемпионаты и турниры под эгидой этих шляпорганизаций рискуют превратиться в благотворительный вечер по приглашению. А спортивный принцип будет нарушен в корне. Хотя он и так уже нарушен.
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FanatSerj
1666865297
мдя уж, спорт международный нынче всё дерьмовее и дерьмовее становиться. А когда то были времена что считалось что спорт должен быть вне политики.
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Baggio1986
1666865433
В Иране призвали отстранить ООН)))
Ответить
Sergh4
1666865867
Как же это мерзко это всё выглядит! Задолбали уже футбол с пиндосской политикой мешать!
Ответить
Марк Аврелий!
1666869452
США боится проиграть сборной Ирана.вот и под напрягли макаронника из Доминиканы
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Из Твери Леха
1667152067
Иранцы - молодцы, хорошие штуки производят.
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