В ООН призвали отстранить Иран от ЧМ-2022

Посол Постоянного представительства Доминики при ООН Паоло Замполли обратился к президенту ФИФА Джанни Инфантино.

Он считает необходимым исключить Иран из числа участников чемпионата мира и заменить его на Италию.

«В очередной раз мир требует от вас немедленных действий по дисквалификации Ирана. Мир не должен быть омрачeн негативными политическими новостями для миллиардов болельщиков.

Весь мир, и я в том числе, мечтает, чтобы Италия сыграла против Англии после отстранения Ирана. Насколько я понимаю, итальянцы занимают первое место в рейтинге ФИФА среди тех, кто не квалифицировался на турнир», – сказал Замполли.