В ООН призвали отстранить Иран от ЧМ-2022

Посол Постоянного представительства Доминики при ООН Паоло Замполли обратился к президенту ФИФА Джанни Инфантино.
Он считает необходимым исключить Иран из числа участников чемпионата мира и заменить его на Италию.
«В очередной раз мир требует от вас немедленных действий по дисквалификации Ирана. Мир не должен быть омрачeн негативными политическими новостями для миллиардов болельщиков.
Весь мир, и я в том числе, мечтает, чтобы Италия сыграла против Англии после отстранения Ирана. Насколько я понимаю, итальянцы занимают первое место в рейтинге ФИФА среди тех, кто не квалифицировался на турнир», – сказал Замполли.
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.
- На групповом этапе соперниками иранцев должны стать Англия, США и Уэльс.
- В Иране с 16 сентября проходят массовые протесты.
- Причина – смерть 22-летней Махсы Амини, которая скончалась в больнице после задержания полицией нравов за «неправильное» ношение хиджаба.
Источник: Football Italia