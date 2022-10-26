Раньше президент «Барсы» критиковал Суперлигу, сейчас – говорит, что за ней будущее. Все это на фоне возможного фиаско в ЛЧ

В июле мы искренне хвалили «Барселоной» за ее перестройку:

«Барселона» потратила на трансферы больше 100 млн, несмотря на долг в миллиард. Как так?

Жоан Лапорта, активировавший все возможные финансовые рычаги и насобиравший для Хави нужных игроков, делился амбициозными планами: «Барса» постарается выиграть Ла Лигу и ЛЧ. Уверен, мы покажем наш фирменный стиль». Спустя три месяца реальность несколько разошлась с ожиданиями: «Барса» буксует, от нее уже не зависит ее же участие в плей-офф ЛЧ. А сам Лапорта прибегает к запрещенному (со стороны УЕФА) приему – ожиданию Суперлиги.

Что совершенно внезапно, ведь раньше он критиковал новый турнир.

Ловим Лапорту на переобувании: да, он выступал против Суперлиги

«Барселона» была одним из отцов-основателей Суперлиги. Но позиция Жоана Лапорты была негативная в ее адрес. Вот несколько цитат:

«Думаю, что Суперлига представляет все минусы футбола. Все дело в деньгах, вы теряете сущность прекрасного спорта»;

«Суперлига будет новым шагом на пути к соревнованию лидеров. Но маленьким клубам в ней нечего делать – это убьет футбол».

Когда Суперлига схлопнулась, Лапорта покачал головой: «Проект амбициозный, но на короткий промежуток времени. «Барселоне» будет комфортно в чемпионате Испании. А у Суперлиги не было перспектив: национальные турниры и еврокубки под эгидой УЕФА – вот будущее и настоящее европейского футбола».

Это была весна-2021. Спустя год его мнение сильно изменилось: «УЕФА дает больше власти и полномочий клубам-государствам [панч в сторону «ПСЖ»]. Вот почему «Барселона» поддерживает идею Суперлиги. Она сделает конкуренцию более равной, так как будет основана на меритократии. Проект будет уважать национальные чемпионаты». При этом Лапорта говорит, что важно сделать Суперлигу открытым турниром (с выбывшими клубами и те, кто заслужили повышение) – это повысит привлекательность турнира среди масс.

То есть Лапорта выбрал суперпограничную позицию: он за турнир с суперклубами, при этом он предлагает нечто среднее, чтобы никого не оскорбить. Возможно, это связано с вероятным большим конфликтом с правительством Примеры. Ее президент Хавьер Тебас резко критиковал «Реал» и «Барсу» за участие в проекте Суперлиги в прошлом году.

«Барселону» привлекают деньги: она сможет участвовать в Суперлиге и в Примере одновременно

Все дела в поправках в закон о спорте от Испанской социалистической рабочей партии (PSOE). Они позволяют клубам участвовать как в Суперлиге, так и в испанских национальных турнирах. Все это логично напрягает почти все клубы Испании – поправки ставят под угрозу их сделку с инвестфондом CVC. В стране даже прокатились слухи, что команды Примеры и Сегунды хотят приостановить сезон, чтобы показать свою позицию против поправок. Кстати, ту сделку с CVC в Испании не поддержали только четыре клуба, «Барса» и «Реал» среди них.

В реальности же непопулярные поправки обеспечивают «Барселоне» и «Реалу» большой приток денег. Несмотря на плюшки от CVC (оба клуба бы получили по 270 млн евро), входной бонус после возвращения Суперлиги был бы больше – по 330 млн евро каждому. Плюс – деньги за телеправа от испанских турниров и Суперлиги.

Авторы Swiss Ramble эффектно объяснили пользу от поправок для «Реала» и «Барселоны». Притягивая «Ювентус», три отца-основателя Суперлиги получили за последние три года убытки почти в 1,7 млрд евро. При этом входной бонус в Суперлигу у них больше, чем у других участников.

Пока что клубы прорабатывают идею Суперлиги и рассчитывают снова вернуться к ней в сезоне-2024/25 (15 декабря Европейский суд скажет, сможет ли проект жить обособленно от конституции УЕФА). Президент «Реала» Флорентино Перес связывает с ней будущее всего футбола. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта говорит:

«Суперлига выведет футбол из кризиса. Он есть – это типичный кризис жанра. Сравним с удачным сериалом, который со временем просто стал надоедать, потому что не показывает новых сюжетов. Суперлига освежит футбол, «Барселона» поддерживает ее идеи».

При этом на вопрос об увеличении доходов «Барсы» благодаря созданию Суперлиги Лапорта не отвечает. Все это происходит на фоне возможного фиаско в клубе в ЛЧ: он второй год подряд рискует не попасть в плей-офф.

Текст: Илья Егоров

Фото: Keystone Press Agency, AFLO/Global Look Press