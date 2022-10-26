«Урал» расторг контракт с Уруновым, «Реал» нашел замену для Модрича и другие новости дня

Стали известны 9 участников 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Химки» жестко раскритиковали Собчак в заявлении на тему прихода священника на стадион.

«Вильярреал» объявил имя нового главного тренера.

Стало известно, за какой клуб болеет новый премьер-министр Великобритании.

Мостовой – о титулах «Спартака» в 90-х: «Какой России вы чемпионы? Где вы там играли, против кого? Футбола не было».

Тен Хаг хочет заменить Роналду вингером «Барселоны».

«Урал» расторг контракт с Уруновым. Он был в клубе с сентября.

«Реал» определился с заменой для 37-летнего Модрича.

Сычевой назвал пять клубов РПЛ, в которые хотел бы перейти.

Зидан анонсировал возобновление тренерской карьеры в ближайшее время.