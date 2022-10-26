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  • «Урал» расторг контракт с Уруновым, «Реал» нашел замену для Модрича и другие новости дня

«Урал» расторг контракт с Уруновым, «Реал» нашел замену для Модрича и другие новости дня

26 октября 2022, 01:30
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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (1)
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piligrim1986
1666768425
«Урал» расторг контракт с Уруновым, «Реал» нашел замену для Модрича - эти две новости связаны?))))
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