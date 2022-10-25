«Реал» определился с заменой для 37-летнего Модрича

Вообще странно,что он до 37 лет там остался...вроде писали,что негласное правило есть у Переса- старше 33 лет не задерживать особо никого в команде..
«Реал» намерен заполучить полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.
Мадридский клуб видит в 19-летнем футболисте замену для Луки Модрича.
На англичанина также претендуют «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Челси».
- Рыночная стоимость Беллингема – 90 миллионов евро.
- В этом сезоне хавбек забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 17 матчах.