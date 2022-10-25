Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Реал» определился с заменой для 37-летнего Модрича

    «Реал» намерен заполучить полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

    Мадридский клуб видит в 19-летнем футболисте замену для Луки Модрича.

    На англичанина также претендуют «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Челси».

    • Рыночная стоимость Беллингема – 90 миллионов евро.
    • В этом сезоне хавбек забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 17 матчах.

    Новости по теме
    Кавазашвили: «Зенит» и «Реал» – две одинаковые команды» 16
    Модрич заявил, что завершит карьеру в сборной Хорватии после ЧМ-2022
    Следите за матчем «Лейпциг» – «Реал» в текстовой онлайн-трансляции «Бомбардира»
    Источник: The Times

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:39
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7522

      mihail200606 26 минут назад

      Вообще странно,что он до 37 лет там остался...вроде писали,что негласное правило есть у Переса- старше 33 лет не задерживать особо никого в команде..

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11