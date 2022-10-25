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    Агент Карраскаля: «Клубы Серии А действительно делали предложения Хорхе, но он уважает ЦСКА»

    Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, заявил, что футболист получил несколько предложений из Серии А минувшим летом.

    «Летом некоторые клубы Серии А действительно делали нам предложения.

    Также многие клубы из Бразилии пытаются подписать Хорхе, используя правила ФИФА. Но Карраскаль уважает ЦСКА, потому что клуб ему доверяет», — сказал Родригес.

    • Летом ЦСКА выкупил Карраскаля у «Ривер Плейт».
    • Рыночная стоимость колумбийца – 9 миллионов евро.
    • В этом сезоне он забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 14 матчах.

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    Источник: Sport24

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    25.10.2022 23:05
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