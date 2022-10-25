Агент Карраскаля: «Клубы Серии А действительно делали предложения Хорхе, но он уважает ЦСКА»

Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, заявил, что футболист получил несколько предложений из Серии А минувшим летом.
«Летом некоторые клубы Серии А действительно делали нам предложения.
Также многие клубы из Бразилии пытаются подписать Хорхе, используя правила ФИФА. Но Карраскаль уважает ЦСКА, потому что клуб ему доверяет», — сказал Родригес.
- Летом ЦСКА выкупил Карраскаля у «Ривер Плейт».
- Рыночная стоимость колумбийца – 9 миллионов евро.
- В этом сезоне он забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 14 матчах.
Источник: Sport24