Агент Карраскаля: «Клубы Серии А действительно делали предложения Хорхе, но он уважает ЦСКА»

Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, заявил, что футболист получил несколько предложений из Серии А минувшим летом.

«Летом некоторые клубы Серии А действительно делали нам предложения.

Также многие клубы из Бразилии пытаются подписать Хорхе, используя правила ФИФА. Но Карраскаль уважает ЦСКА, потому что клуб ему доверяет», — сказал Родригес.