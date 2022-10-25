Холанд выйдет в старте «Ман Сити» на матч с «Боруссией». «Бомбардир» проведет текстовый онлайн

Стали известны стартовые составы «Боруссии» и «Манчестер Сити» на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Боруссия» Д: Кобель, Зюле, Хуммельс, Шлоттербек, Джан, Беллингем, Азар, Рейна, Адейеми, Брандт, Мукоко.
«Манчестер Сити»: Ортега, Канселу, Аке, Диаш, Стоунз, Родри, Гюндоган, Марез, Фоден, Альварес, Холанд.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало – в 22:00 по Москве.
- «Ман Сити» уже обеспечил себе участие в плей-офф ЛЧ.
- «Боруссии» для выхода из группы достаточно сыграть вничью.
Источник: Бомбардир.ру