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    Холанд выйдет в старте «Ман Сити» на матч с «Боруссией». «Бомбардир» проведет текстовый онлайн

    Стали известны стартовые составы «Боруссии» и «Манчестер Сити» на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Боруссия» Д: Кобель, Зюле, Хуммельс, Шлоттербек, Джан, Беллингем, Азар, Рейна, Адейеми, Брандт, Мукоко.

    «Манчестер Сити»: Ортега, Канселу, Аке, Диаш, Стоунз, Родри, Гюндоган, Марез, Фоден, Альварес, Холанд.

    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало – в 22:00 по Москве.
    • «Ман Сити» уже обеспечил себе участие в плей-офф ЛЧ.
    • «Боруссии» для выхода из группы достаточно сыграть вничью.

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    Источник: Бомбардир.ру

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