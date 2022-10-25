Где смотреть «Боруссия» – «Манчестер Сити», во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 25 октября

«Боруссия» и «Манчестер Сити» сыграют в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Регистрируйся и получай до 10000 рублей
- Игра состоится во вторник, 25 октября.
- Встреча пройдет в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
- Начало – в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Боруссия – Манчестер Сити
- Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Ставки на матч Боруссия – Манчестер Сити
- Победа «Боруссии» – 5.30
- Ничья – 4.50
- Победа «Сити» – 1.62
Источник: «Бомбардир»