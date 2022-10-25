В Италии оценили вероятность возвращения Кокорина в «Фиорентину»

Журналист Corriere della Sport Массимилиано Мартини оценил вероятность возвращения нападающего «Ариса» Александра Кокорина в «Фиорентину».

«За все время, что Кокорин был в «Фиорентине», он никогда не показал и уровня игры аутсайдера Серии А.

Считаю, во Флоренции и в Италии ему больше нечего делать – нет места. Пусть остается доигрывать на Кипре», – сказал Мартини.