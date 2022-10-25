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    В Италии оценили вероятность возвращения Кокорина в «Фиорентину»

    Журналист Corriere della Sport Массимилиано Мартини оценил вероятность возвращения нападающего «Ариса» Александра Кокорина в «Фиорентину».

    «За все время, что Кокорин был в «Фиорентине», он никогда не показал и уровня игры аутсайдера Серии А.

    Считаю, во Флоренции и в Италии ему больше нечего делать – нет места. Пусть остается доигрывать на Кипре», – сказал Мартини.

    • Кокорин провел 7 матчей в составе кипрского клуба, забил 3 мяча и отдал 3 ассиста.
    • 31-летний футболист должен вернуться в «Фиорентину» летом.
    • Игрок участвовал в ЧМ-2014.

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    Источник: Sport24

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