В Италии оценили вероятность возвращения Кокорина в «Фиорентину»

Журналист Corriere della Sport Массимилиано Мартини оценил вероятность возвращения нападающего «Ариса» Александра Кокорина в «Фиорентину».
«За все время, что Кокорин был в «Фиорентине», он никогда не показал и уровня игры аутсайдера Серии А.
Считаю, во Флоренции и в Италии ему больше нечего делать – нет места. Пусть остается доигрывать на Кипре», – сказал Мартини.
- Кокорин провел 7 матчей в составе кипрского клуба, забил 3 мяча и отдал 3 ассиста.
- 31-летний футболист должен вернуться в «Фиорентину» летом.
- Игрок участвовал в ЧМ-2014.
Источник: Sport24