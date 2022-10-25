Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Сычевой: «Жил на 20 тысяч рублей в месяц, а теперь вижу себя в телевизоре»

    Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой высказался о своем прогресс.

    — Вам порой не кажется, что с вами происходит что-то невероятное? Еще пару лет назад вы играли в чемпионате Крыма, а теперь считаетесь главным открытием РПЛ? Это не сказка?

    — Я прошел тяжелый путь. Начинал с низов. Жил на 20 тысяч рублей в месяц. А теперь вижу себя по телевизору. А еще и конкурирую с такими игроками, как Малком, Промес, Соболев, и многими другими.

    Конечно, это приятно. И это сказка. И все это благодаря Богу. Он мне дал такую возможность проявить себя в РПЛ.

    • В этом сезоне 26-летний Сычевой забил 13 голов и сделал 1 ассист в 14 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 500 тысяч евро.
    • Контракт форварда с «Оренбургом» истекает в июне 2023 года.

    Новости по теме
    Сычевой назвал пять клубов РПЛ, в которые хотел бы перейти 5
    Сычевой рассказал, с кем из игроков РПЛ хочет обменяться футболками
    Аршавин назвал клуб, в который нужно перейти Сычевому 3
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:35
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15990

      Fusballer 2 часа назад

      Молодец парень. Главное не стать Агаларовым.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11