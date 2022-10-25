Сычевой: «Жил на 20 тысяч рублей в месяц, а теперь вижу себя в телевизоре»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой высказался о своем прогрессе.
– Вам порой не кажется, что с вами происходит что-то невероятное? Еще пару лет назад вы играли в чемпионате Крыма, а теперь считаетесь главным открытием РПЛ? Это не сказка?
– Я прошел тяжелый путь. Начинал с низов. Жил на 20 тысяч рублей в месяц. А теперь вижу себя по телевизору. А еще и конкурирую с такими игроками, как Малком, Промес, Соболев, и многими другими.
Конечно, это приятно. И это сказка. И все это благодаря богу. Он мне дал такую возможность проявить себя в РПЛ.
- В этом сезоне 26-летний Сычевой забил 13 голов и сделал 1 ассист в 14 матчах.
- Его рыночная стоимость – 500 тысяч евро.
- Контракт форварда с «Оренбургом» истекает в июне 2023 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»