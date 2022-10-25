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  • Ловчев: «На месте тренера «Сочи» я бы покусал футболистов и по морде надавал»

Ловчев: «На месте тренера «Сочи» я бы покусал футболистов и по морде надавал»

25 октября 2022, 00:42
7

Экс-игрок сборной СССР Евгений Ловчев поделился впечатлениями от матча 14-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Сочи».

  • Петербуржцы разгромили соперника со счетом 7:0.
  • Сочинцы с 20-й минуты играли вдесятером.

«Заметьте, что «Зенит» совершенно по‑разному играет на своем поле и на чужом. Бразильцам нужен праздник, карнавал, хорошая полянка.

И ведь они хорошего уровня. Когда у бразильцев все получается на поле, они будут творить. Они сильнее других игроков чемпионата, что там говорить.

Возьмем состав «Зенита» и другой команды, даже вопросов не будет. Даже из российских игроков в Петербурге приобретают только сборников.

Но ведь как только меняется погода, у бразильцев настроение другое. Только это может мешать, а так, по составу «Спартак» с «Зенитом» даже рядом не стоит.

Что касается «Сочи», команда все свое уже отыграла с этим составом. Но тут вопрос другой. Тренера должны или бояться, или уважать.

Нельзя хорошенькими быть с теми футболистами, которые находятся в «Сочи». Это позор просто!

Я бы на месте тренера просто покусал их и всем по морде надавал в раздевалке! Вы же себя позорите, но в данной ситуации вы позорите и меня как тренера!

Это же поражение Ротенберга в Питере, а он питерский! Он должен после такого какие‑то разборки устроить. Не знаю, стоит ли ждать отставку. У нас тогда увольнения в каждом туре должны быть.

В последнее время профессию тренера свели только к тому, выиграл он или проиграл», – сказал Ловчев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Ловчев Евгений
Комментарии (7)
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Томик
1666651613
Это уже неприлично. Ну ладно надо сдать матч, но не семь же ноль. Футболисты тоже люди. После таких псевдо матчей блевать придётся неделю.
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Давид59
1666671534
Сочи совсем как-то не сопротивлялся. Даже неприлично слабо играли. Сравните с Крыльями. Небо и земля. По поводу договорняка не верю. Во-первых их не бывает на разгром. Хватило бы и 1:0. А во-вторых прошлый сезон показал: Сочи взял 4 очка из 6 в очных. Зенит игр точно не сдаёт (самим очки позарез нужны)
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NewLife
1666676982
Этот поток бреда говорит о том, что Ловчев перешел в пресс службу немытых. Для меня он больше не спартаковец.
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alex1951
1666677661
У российского футбольного дракона три головы :Ловчев,Уткин,Губерниев.... Одна голова выпустила -пламень и пар...а где склонили голову исчо две?
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