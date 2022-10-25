Ловчев: «На месте тренера «Сочи» я бы покусал футболистов и по морде надавал»

Экс-игрок сборной СССР Евгений Ловчев поделился впечатлениями от матча 14-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Сочи».

Петербуржцы разгромили соперника со счетом 7:0.

Сочинцы с 20-й минуты играли вдесятером.

«Заметьте, что «Зенит» совершенно по‑разному играет на своем поле и на чужом. Бразильцам нужен праздник, карнавал, хорошая полянка.

И ведь они хорошего уровня. Когда у бразильцев все получается на поле, они будут творить. Они сильнее других игроков чемпионата, что там говорить.

Возьмем состав «Зенита» и другой команды, даже вопросов не будет. Даже из российских игроков в Петербурге приобретают только сборников.

Но ведь как только меняется погода, у бразильцев настроение другое. Только это может мешать, а так, по составу «Спартак» с «Зенитом» даже рядом не стоит.

Что касается «Сочи», команда все свое уже отыграла с этим составом. Но тут вопрос другой. Тренера должны или бояться, или уважать.

Нельзя хорошенькими быть с теми футболистами, которые находятся в «Сочи». Это позор просто!

Я бы на месте тренера просто покусал их и всем по морде надавал в раздевалке! Вы же себя позорите, но в данной ситуации вы позорите и меня как тренера!

Это же поражение Ротенберга в Питере, а он питерский! Он должен после такого какие‑то разборки устроить. Не знаю, стоит ли ждать отставку. У нас тогда увольнения в каждом туре должны быть.

В последнее время профессию тренера свели только к тому, выиграл он или проиграл», – сказал Ловчев.