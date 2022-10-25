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    Ловчев: «На месте тренера «Сочи» я бы покусал футболистов и по морде надавал»

    Экс-игрок сборной СССР Евгений Ловчев поделился впечатлениями от матча 14-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Сочи».

    • Петербуржцы разгромили соперника со счетом 7:0.
    • Сочинцы с 20-й минуты играли вдесятером.

    «Заметьте, что «Зенит» совершенно по‑разному играет на своем поле и на чужом. Бразильцам нужен праздник, карнавал, хорошая полянка.

    И ведь они хорошего уровня. Когда у бразильцев все получается на поле, они будут творить. Они сильнее других игроков чемпионата, что там говорить.

    Возьмем состав «Зенита» и другой команды, даже вопросов не будет. Даже из российских игроков в Петербурге приобретают только сборников.

    Но ведь как только меняется погода, у бразильцев настроение другое. Только это может мешать, а так, по составу «Спартак» с «Зенитом» даже рядом не стоит.

    Что касается «Сочи», команда все свое уже отыграла с этим составом. Но тут вопрос другой. Тренера должны или бояться, или уважать.

    Нельзя хорошенькими быть с теми футболистами, которые находятся в «Сочи». Это позор просто!

    Я бы на месте тренера просто покусал их и всем по морде надавал в раздевалке! Вы же себя позорите, но в данной ситуации вы позорите и меня как тренера!

    Это же поражение Ротенберга в Питере, а он питерский! Он должен после такого какие‑то разборки устроить. Не знаю, стоит ли ждать отставку. У нас тогда увольнения в каждом туре должны быть.

    В последнее время профессию тренера свели только к тому, выиграл он или проиграл», – сказал Ловчев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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