Экс-тренер Чалова назвал условие, при котором форвард ЦСКА будет гарантированно играть в Европе

Экс-тренер «Базеля» Месут Темел высказался об игре форварда ЦСКА Федора Чалова.

— Можно ли сравнивать Чалова с топовыми европейскими нападающими или он еще не достиг их уровня?

— Мне сложно говорить, потому что сейчас я его не вижу. Но его нельзя сравнивать с Левандовски или Неймаром. Федор — олдскульный нападающий, он получает мяч и тут же забивает. Плюс ко всему он очень молод.

Я могу гарантировать: если в этом сезоне Чалов забьет 25-30 мячей, в следующем сезоне он будет играть в Европе.