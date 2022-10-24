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    Экс-тренер Чалова назвал условие, при котором форвард ЦСКА будет гарантированно играть в Европе

    Экс-тренер «Базеля» Месут Темел высказался об игре форварда ЦСКА Федора Чалова.

    — Можно ли сравнивать Чалова с топовыми европейскими нападающими или он еще не достиг их уровня?

    — Мне сложно говорить, потому что сейчас я его не вижу. Но его нельзя сравнивать с Левандовски или Неймаром. Федор — олдскульный нападающий, он получает мяч и тут же забивает. Плюс ко всему он очень молод.

    Я могу гарантировать: если в этом сезоне Чалов забьет 25-30 мячей, в следующем сезоне он будет играть в Европе.

    • У Чалова в сезоне РПЛ 14 матчей, 10 голов, 1 ассист.
    • 24-летний форвард стоит 7,5 миллиона евро.
    • 1-е полугодие он провел в аренде в «Базеле».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1360

      elessar arnor 11 минут назад

      быстрее дискета Сапогов дойдет до боссов клубов

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