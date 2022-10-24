Орещук: «Семак не посадит Мостового на скамейку. Богданыч – адекватный тренер, я в нем уверен»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук считает, что полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой продолжит играть за клуб из Петербурга.

Футболист вышел на замену на 61-й минуте кубкового матча с «Крыльями Советов» (2:1).

На 83-й минуте его поменяли на Густаво Мантуана.

Мостовой высказал претензии Семаку и ушел в раздевалку.

– Нет ли у вас опасений, что Семак после инцидента в матче с «Крыльями Советов» вообще плотно усадит Мостового на скамейку запасных?

– Нет, такого точно не произойдет: Сергей – адекватный тренер, он был очень хорошим футболистом. Я в Богданыче уверен. В его жизни много таких вариантов было.

Поверьте, такое в каждой команде происходит. Просто сейчас это постоянно всплывает потому, что есть телевидение. В наше время его не было, поэтому тогда и не всплывало, а все вопросы мы решали внутри команды.

Все мы люди: кто-то с характером, кто-то без, в спорте это нормальное явление. А делать из этого цирк, как сделали из перепалки Абаскаля с Федотовым – просто смешно.

– Раз Мостовой протестовал против обратной замены, значит он недоволен игровым временем в «Зените». Сможет ли Андрей найти себе место в топ-команде РПЛ, если зимой захочет уйти в аренду?

– Я думаю, что это игры агентов. Не знаю, кто агент у Мостового и есть ли у него агент, но такие вещи нельзя делать на публику ни в коем случае. А если кто-то и делает, то закрадывается мысль, что кто-то специально раскачивает лодку.