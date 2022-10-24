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    Аршавин: «Регион не допустит, чтобы «Рубин» долго прозябал внизу»

    Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин считает, что «Рубин», несмотря на имеющиеся проблемы, в скором времени вернется в РПЛ.

    «Я не помню, когда «Зенит» проходил очищение первой лигой – это было давным-давно. Никто не ожидал, что «Рубин» вылетит, с таким-то составом и финансированием.

    Сейчас все ожидали, что «Рубин» уверенно займет первое место в Первой лиге, но пока этого не происходит.

    Мне трудно сказать, с чем это связано, но я думаю, что регион не допустит того, чтобы «Рубин» долго прозябал внизу.

    Для меня все это удивительно, потому что «Рубин» хорошо укрепился на трансферном рынке. Понятно, что несколько травм помешали играть в оптимальном составе, но все равно запас должен быть большим.

    Судя по последним результатам, «Рубин» приходит в себя. Он не должен долго быть внизу», – сказал Аршавин.

    • «Рубин» набрал 26 очков в 15 турах Первой лиги.
    • Казанцы занимают 4-е место в таблице.
    • Отставание от лидера – 8 баллов.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5163

      Дядя Серёжа 2 часа назад

      Всей ордой осилят, не впервой. Удачи

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      Рейтинг: +5112

      Enter2006 2 часа назад

      А что тут непонятного? Если у Зенита уйдут легионеры, пусть не участь Рубина, но с 1ого места РПЛ кубырем покатятся вниз.

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