Аршавин: «Регион не допустит, чтобы «Рубин» долго прозябал внизу»

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин считает, что «Рубин», несмотря на имеющиеся проблемы, в скором времени вернется в РПЛ.
«Я не помню, когда «Зенит» проходил очищение первой лигой – это было давным-давно. Никто не ожидал, что «Рубин» вылетит, с таким-то составом и финансированием.
Сейчас все ожидали, что «Рубин» уверенно займет первое место в Первой лиге, но пока этого не происходит.
Мне трудно сказать, с чем это связано, но я думаю, что регион не допустит того, чтобы «Рубин» долго прозябал внизу.
Для меня все это удивительно, потому что «Рубин» хорошо укрепился на трансферном рынке. Понятно, что несколько травм помешали играть в оптимальном составе, но все равно запас должен быть большим.
Судя по последним результатам, «Рубин» приходит в себя. Он не должен долго быть внизу», – сказал Аршавин.
- «Рубин» набрал 26 очков в 15 турах Первой лиги.
- Казанцы занимают 4-е место в таблице.
- Отставание от лидера – 8 баллов.