Аршавин: «Регион не допустит, чтобы «Рубин» долго прозябал внизу»

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин считает, что «Рубин», несмотря на имеющиеся проблемы, в скором времени вернется в РПЛ.

«Я не помню, когда «Зенит» проходил очищение первой лигой – это было давным-давно. Никто не ожидал, что «Рубин» вылетит, с таким-то составом и финансированием.

Сейчас все ожидали, что «Рубин» уверенно займет первое место в Первой лиге, но пока этого не происходит.

Мне трудно сказать, с чем это связано, но я думаю, что регион не допустит того, чтобы «Рубин» долго прозябал внизу.

Для меня все это удивительно, потому что «Рубин» хорошо укрепился на трансферном рынке. Понятно, что несколько травм помешали играть в оптимальном составе, но все равно запас должен быть большим.

Судя по последним результатам, «Рубин» приходит в себя. Он не должен долго быть внизу», – сказал Аршавин.