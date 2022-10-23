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    РПЛ. «Торпедо» без Талалаева проиграло «Ахмату». У грозненцев четыре победы подряд

    «Ахмат» в 14-м туре чемпионата России победил дома «Торпедо» – команду своего бывшего главного тренера Андрея Талалаева. Однако он не прилетел, сославшись на болезнь.

    Грозненцы поднялись на шестое место. «Торпедо» идет последним.

    У «Ахмата» четыре победы в РПЛ подряд.

    Команды встретились впервые с 2015 года.

    Россия. РПЛ. 14-й тур

    Ахмат (Грозный) – Торпедо (Москва) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Конате, 41.

    «Ахмат»: Шелия, Семенов, Быстров, Богосавац, Камилов, Олейников, Бериша (Карапузов, 75), Швец, Садулаев (Трошечкин, 69), Харин, Конате.

    «Торпедо»: Довбня, Самсонов (Лаптев, 82), Смольников (Кожемякин, 46), Прошкин, Нетфуллин, Ле Таллек, Енин (Эркинов, 46), Чурич (Каймаков, 68), Савич, Лебеденко (Турищев, 46), Караев.

    Предупреждения: нет – Смольников, 29; Савич, 76.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +66254

      portero 5 минут назад

      Результат хороший, остальное всё забудется....

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      Рейтинг: +13849

      playsh 50 минут назад

      Талалаев дипломатично сослался на здоровье,но причина,конечно,понятна всем и делает честь поступку Андрея Викторовича.

      0
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      Рейтинг: +217

      Теркчанин 1 час назад

      Скажу честно,Ахмат полностью провалил игру,вымученная победа,Торпедо понравилось больше.

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      Рейтинг: +13849

      playsh > Теркчанин 53 минуты назад

      Да,Торпедо не заслужило проигрыша,это точно.

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