РПЛ. «Торпедо» без Талалаева проиграло «Ахмату». У грозненцев четыре победы подряд

«Ахмат» в 14-м туре чемпионата России победил дома «Торпедо» – команду своего бывшего главного тренера Андрея Талалаева. Однако он не прилетел, сославшись на болезнь.

Грозненцы поднялись на шестое место. «Торпедо» идет последним.

У «Ахмата» четыре победы в РПЛ подряд.

Команды встретились впервые с 2015 года.

Россия. РПЛ. 14-й тур

Ахмат (Грозный) – Торпедо (Москва) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Конате, 41.

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Быстров, Богосавац, Камилов, Олейников, Бериша (Карапузов, 75), Швец, Садулаев (Трошечкин, 69), Харин, Конате.

«Торпедо»: Довбня, Самсонов (Лаптев, 82), Смольников (Кожемякин, 46), Прошкин, Нетфуллин, Ле Таллек, Енин (Эркинов, 46), Чурич (Каймаков, 68), Савич, Лебеденко (Турищев, 46), Караев.

Предупреждения: нет – Смольников, 29; Савич, 76.

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