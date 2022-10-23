РПЛ. «Торпедо» без Талалаева проиграло «Ахмату». У грозненцев четыре победы подряд

«Ахмат» в 14-м туре чемпионата России победил дома «Торпедо» – команду своего бывшего главного тренера Андрея Талалаева. Однако он не прилетел, сославшись на болезнь.
Грозненцы поднялись на шестое место. «Торпедо» идет последним.
У «Ахмата» четыре победы в РПЛ подряд.
Команды встретились впервые с 2015 года.
Россия. РПЛ. 14-й тур
Ахмат (Грозный) – Торпедо (Москва) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Конате, 41.
«Ахмат»: Шелия, Семенов, Быстров, Богосавац, Камилов, Олейников, Бериша (Карапузов, 75), Швец, Садулаев (Трошечкин, 69), Харин, Конате.
«Торпедо»: Довбня, Самсонов (Лаптев, 82), Смольников (Кожемякин, 46), Прошкин, Нетфуллин, Ле Таллек, Енин (Эркинов, 46), Чурич (Каймаков, 68), Савич, Лебеденко (Турищев, 46), Караев.
Предупреждения: нет – Смольников, 29; Савич, 76.