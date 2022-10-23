«Не успеваю на пиццу». Сычевой прервал интервью после матча с ЦСКА

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой по личной инициативе прервал интервью после матча 14-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2). У него дубль.

«Каково забить Игорю Акинфееву? Да приятно и всe.

Я побегу, потому что когда получаю лучшего игрока матча, никогда не успеваю на пиццу в раздевалке. Всe съедают. Так что спасибо большое, удачи!» – сказал Сычевой в эфире телеканала «Матч Премьер».