«Не успеваю на пиццу». Сычевой прервал интервью после матча с ЦСКА

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой по личной инициативе прервал интервью после матча 14-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2). У него дубль.
«Каково забить Игорю Акинфееву? Да приятно и всe.
Я побегу, потому что когда получаю лучшего игрока матча, никогда не успеваю на пиццу в раздевалке. Всe съедают. Так что спасибо большое, удачи!» – сказал Сычевой в эфире телеканала «Матч Премьер».
- Для Сычевого это дебютный сезон в РПЛ.
- Игрок – уроженец Крыма.
- Сычевой планирует менять фамилию на Писарский. Это фамилия отчима, который его воспитал.
Источник: телеграм-канал «Первый спорт»