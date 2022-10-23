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    «Не успеваю на пиццу». Сычевой прервал интервью после матча с ЦСКА

    Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой по личной инициативе прервал интервью после матча 14-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2). У него дубль.

    «Каково забить Игорю Акинфееву? Да приятно и всe.

    Я побегу, потому что когда получаю лучшего игрока матча, никогда не успеваю на пиццу в раздевалке. Всe съедают. Так что спасибо большое, удачи!» – сказал Сычевой в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • Для Сычевого это дебютный сезон в РПЛ.
    • Игрок – уроженец Крыма.
    • Сычевой планирует менять фамилию на Писарский. Это фамилия отчима, который его воспитал.

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    Источник: телеграм-канал «Первый спорт»

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