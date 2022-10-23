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    Камоцци: «У Кокорина еще есть возможность возобновить карьеру на топ-уровне»

    Футбольный агент, бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци верит в прогресс форварда «Ариса» Александра Кокорина. Россиянин принадлежит «Фиорентине».

    «Кокорин действительно был талантливым и перспективным игроком, с этим не поспорить. Думаю, только он знает, почему ему не удалось раскрыться и по-настоящему заиграть в Италии.

    Есть ли вероятность, что Кокорин вернется в Серию А? Не знаю — я давно не видел его на поле. Но, безусловно, у него еще есть возможность возобновить карьеру на топ-уровне. Все зависит от него», – сказал Камоцци.

    • 31-летний Кокорин отыграл 6 матчей в составе кипрского клуба, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.
    • Кокорин должен вернуться в «Фиорентину» летом.
    • Игрок участвовал в ЧМ-2014.

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    Источник: «РБ Спорт»

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