Камоцци: «У Кокорина еще есть возможность возобновить карьеру на топ-уровне»

Футбольный агент, бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци верит в прогресс форварда «Ариса» Александра Кокорина. Россиянин принадлежит «Фиорентине».

«Кокорин действительно был талантливым и перспективным игроком, с этим не поспорить. Думаю, только он знает, почему ему не удалось раскрыться и по-настоящему заиграть в Италии.

Есть ли вероятность, что Кокорин вернется в Серию А? Не знаю — я давно не видел его на поле. Но, безусловно, у него еще есть возможность возобновить карьеру на топ-уровне. Все зависит от него», – сказал Камоцци.