Госдума на следующей неделе проведет круглый стол по Fan ID

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев анонсировал проведение круглого стола на тему индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID).
«Уже в самое ближайшее время состоится круглый стол, но по формату он таковым не будет. Встреча будет проходить в формате брифинга, вопрос – ответ. Наверное, так даже лучше будет для СМИ. На нем все смогут задать свои и получить ответы. Думаю, что все состоится уже на следующей неделе. Будьте готовы.
Приглашение всем будет рассылать Минспорт. За приглашение клубов РПЛ, руководителей РФС отвечает Александр Алаев», — сказал Свищев.
- Fan ID начали оформлять с 4 июля.
- Сейчас система работает на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
- Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.
Источник: «РБ Спорт»