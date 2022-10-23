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    Госдума на следующей неделе проведет круглый стол по Fan ID

    Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев анонсировал проведение круглого стола на тему индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID).

    «Уже в самое ближайшее время состоится круглый стол, но по формату он таковым не будет. Встреча будет проходить в формате брифинга, вопрос – ответ. Наверное, так даже лучше будет для СМИ. На нем все смогут задать свои и получить ответы. Думаю, что все состоится уже на следующей неделе. Будьте готовы.

    Приглашение всем будет рассылать Минспорт. За приглашение клубов РПЛ, руководителей РФС отвечает Александр Алаев», — сказал Свищев.

    • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
    • Сейчас система работает на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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    Источник: «РБ Спорт»

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