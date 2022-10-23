Госдума на следующей неделе проведет круглый стол по Fan ID

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев анонсировал проведение круглого стола на тему индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID).

«Уже в самое ближайшее время состоится круглый стол, но по формату он таковым не будет. Встреча будет проходить в формате брифинга, вопрос – ответ. Наверное, так даже лучше будет для СМИ. На нем все смогут задать свои и получить ответы. Думаю, что все состоится уже на следующей неделе. Будьте готовы.

Приглашение всем будет рассылать Минспорт. За приглашение клубов РПЛ, руководителей РФС отвечает Александр Алаев», — сказал Свищев.