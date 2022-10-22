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    Смолов забил 100-й гол в РПЛ с пенальти, который считают спорным. На самом деле все нормально – объясняем, почему

    В центральном матче тура «Локомотив» принимал «Динамо». Гости подошли к этой встрече в статусе фаворитов и реализовали свое преимущество, несмотря на первый пропущенный гол от Камано. «Динамо» отыгралось благодаря пенальти, а потом забило еще два. И одиннадцатиметровый реализовал Федор Смолов. Для него этот мяч стал сотым в матчах РПЛ.

    И этот гол создал массу споров. Смотрите повтор:

    Вот более детальное изучение момента: Дмитрий Баринов в борьбе уронил Роберто Фернандеса, но ни давления, ни подножки в этом моменте не было.

    На этот момент обратил внимание и арбитр Игорь Федотов. В телеграм-канале он написал: «31-я минута. Ошибается Павел Кукуян. Просто выдумал 11-метровый удар. Никаких нарушений я не увидел».

    Режиссеры трансляции акцентировали внимание на моменте с участием Баринова и Фернандеса. Но дело было совсем в другом. В телеграм-канале комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Шнякина есть повтор эпизода, в котором Антон Миранчук и сыграл рукой перед подачей Даниила Фомина. Дальше уже случилась борьба Фернандеса и Баринова.

    «Динамо» в итоге победило в этой встрече со счетом 3:1. Для него это продолжение трехматчевой беспроигрышной серии в чемпионате России: ничья и две победы. Плюс с учетом победы в Кубке над «Ростовом» у команды три победы подряд – впервые в сезоне и при Славише Йокановиче.

    Текст: Илья Егоров

    Фото: скриншоты с трансляции на официальном сайте «Матч ТВ»

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 21:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11854

      Вомбат 16 минут назад

      Шнякин такой эксперт! Как такое может быть, что Миранчук сыграл рукой, а мяч вообще не изменил направления? Как летел по ровной параболе, так и продолжал лететь. если касание и было, то микроскопическое, и это не игра рукой ни разу.

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