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  • Смолов забил 100-й гол в РПЛ с пенальти, который считают спорным. На самом деле все нормально – объясняем, почему

Смолов забил 100-й гол в РПЛ с пенальти, который считают спорным. На самом деле все нормально – объясняем, почему

22 октября 2022, 21:14
3

В центральном матче тура «Локомотив» принимал «Динамо». Гости подошли к этой встрече в статусе фаворитов и реализовали свое преимущество, несмотря на первый пропущенный гол от Камано. «Динамо» отыгралось благодаря пенальти, а потом забило еще два. И одиннадцатиметровый реализовал Федор Смолов. Для него этот мяч стал сотым в матчах РПЛ.

И этот гол создал массу споров. Смотрите повтор:

Вот более детальное изучение момента: Дмитрий Баринов в борьбе уронил Роберто Фернандеса, но ни давления, ни подножки в этом моменте не было.

На этот момент обратил внимание и арбитр Игорь Федотов. В телеграм-канале он написал: «31-я минута. Ошибается Павел Кукуян. Просто выдумал 11-метровый удар. Никаких нарушений я не увидел».

Режиссеры трансляции акцентировали внимание на моменте с участием Баринова и Фернандеса. Но дело было совсем в другом. В телеграм-канале комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Шнякина есть повтор эпизода, в котором Антон Миранчук и сыграл рукой перед подачей Даниила Фомина. Дальше уже случилась борьба Фернандеса и Баринова.

«Динамо» в итоге победило в этой встрече со счетом 3:1. Для него это продолжение трехматчевой беспроигрышной серии в чемпионате России: ничья и две победы. Плюс с учетом победы в Кубке над «Ростовом» у команды три победы подряд – впервые в сезоне и при Славише Йокановиче.

Текст: Илья Егоров

Фото: скриншоты с трансляции на официальном сайте «Матч ТВ»

Источник: Бомбардир
Россия. Первая лига Россия Локомотив Динамо Смолов Федор Миранчук Антон
Комментарии (3)
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Вомбат
1666463009
Шнякин такой эксперт! Как такое может быть, что Миранчук сыграл рукой, а мяч вообще не изменил направления? Как летел по ровной параболе, так и продолжал лететь. если касание и было, то микроскопическое, и это не игра рукой ни разу.
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SPb78
1666516202
Если бы не было руки то паровозы так быстро не согласились бы с пенкой. В принципе спора по факту назначения никакого не было. Вопрос с точкой был решен очень быстро без требований просмотра ВАРом
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