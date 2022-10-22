«Сегодня день рождения Яшина. Что я могу ждать?». Степашин – перед дерби с «Локомотивом»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ против «Локомотива».
«Что жду от матча? Сегодня день рождения Льва Ивановича Яшина. Что я ещe могу ждать?
Как мне перестановки в «Локомотиве»? А вот об этом сейчас поговорим с руководством», – сказал бывший премьер-министр России Степашин.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча в Черкизово, который начнется в 19:00 по Москве.
- «Динамо» по случаю годовщины со дня рождения Яшина сыграет в специальной форме.
- Яшин всю карьеру провел в «Динамо».
Источник: телеграм-канал Алексея Фомина