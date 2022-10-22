«Сегодня день рождения Яшина. Что я могу ждать?». Степашин – перед дерби с «Локомотивом»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ против «Локомотива».

«Что жду от матча? Сегодня день рождения Льва Ивановича Яшина. Что я ещe могу ждать?

Как мне перестановки в «Локомотиве»? А вот об этом сейчас поговорим с руководством», – сказал бывший премьер-министр России Степашин.