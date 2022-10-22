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    «Сегодня день рождения Яшина. Что я могу ждать?». Степашин – перед дерби с «Локомотивом»

    Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ против «Локомотива».

    «Что жду от матча? Сегодня день рождения Льва Ивановича Яшина. Что я ещe могу ждать?

    Как мне перестановки в «Локомотиве»? А вот об этом сейчас поговорим с руководством», – сказал бывший премьер-министр России Степашин.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча в Черкизово, который начнется в 19:00 по Москве.
    • «Динамо» по случаю годовщины со дня рождения Яшина сыграет в специальной форме.
    • Яшин всю карьеру провел в «Динамо».

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    Источник: телеграм-канал Алексея Фомина

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22

      Civen 1 час назад

      С днем Рождения, Великий!!!

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