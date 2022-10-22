«Динамо» сыграет с «Локомотивом» в форме, посвященной Яшину

«Динамо» подготовило для дерби с «Локомотивом» специальную черную форму.
Она посвящена легендарному вратарю Льву Яшину, которому сегодня могло бы исполниться 93 года.
«Комплект создан в знак уважения лучшему голкиперу ХХ века, получившему во время своей карьеры прозвище «Чeрный паук» – отчасти из-за тeмного вратарского свитера», – говорится в публикации динамовцев.
- «Локо» примет «Динамо» сегодня в 19:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию дерби.
Источник: телеграм-канал «Динамо»