«Динамо» сыграет с «Локомотивом» в форме, посвященной Яшину

«Динамо» подготовило для дерби с «Локомотивом» специальную черную форму.

Она посвящена легендарному вратарю Льву Яшину, которому сегодня могло бы исполниться 93 года.

«Комплект создан в знак уважения лучшему голкиперу ХХ века, получившему во время своей карьеры прозвище «Чeрный паук» – отчасти из-за тeмного вратарского свитера», – говорится в публикации динамовцев.