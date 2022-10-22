Самедов назвал единственную команду, способную побороться с «Зенитом» за чемпионство

Селекционер «Факела» Александр Самедов считает ЦСКА единственным конкурентом «Зенита» в чемпионской гонке РПЛ.

– Как оцениваете уровень конкуренции в РПЛ? Согласны с тем, что бороться с «Зенитом», исходя из его состава и возможностей, невозможно?

– Согласен. Неплохо, качественно, усилился ЦСКА, и в моем понимании армейцы способны дать бой, но в любом случае они далеко (от «Зенита»).

- Вы не сказали про «Спартак». Это не очень-то понравится вашему другу Георгию Джикия.

– Да, есть Георгий, есть Промес, есть другие качественные футболисты. Но если взять состав в общем, то вдолгую бороться с «Зенитом» за чемпионство команда не готова.

После 13 туров тройка лидеров чемпионата России выглядит так: