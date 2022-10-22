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  • Самедов назвал единственную команду, способную побороться с «Зенитом» за чемпионство

Самедов назвал единственную команду, способную побороться с «Зенитом» за чемпионство

22 октября 2022, 10:31
9

Селекционер «Факела» Александр Самедов считает ЦСКА единственным конкурентом «Зенита» в чемпионской гонке РПЛ.

– Как оцениваете уровень конкуренции в РПЛ? Согласны с тем, что бороться с «Зенитом», исходя из его состава и возможностей, невозможно?

– Согласен. Неплохо, качественно, усилился ЦСКА, и в моем понимании армейцы способны дать бой, но в любом случае они далеко (от «Зенита»).

- Вы не сказали про «Спартак». Это не очень-то понравится вашему другу Георгию Джикия.

– Да, есть Георгий, есть Промес, есть другие качественные футболисты. Но если взять состав в общем, то вдолгую бороться с «Зенитом» за чемпионство команда не готова.

После 13 туров тройка лидеров чемпионата России выглядит так:

  1. «Зенит» – 33 очка;
  2. «Спартак» – 26 очков;
  3. ЦСКА – 25 очков.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Спартак Самедов Александр
Комментарии (9)
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NewLife
1666426196
Каждый может иметь свое мнение, и такой посредственный в прошлом футболист, как Самедов. Такие деятели должны либо подкреплять свой прогноз крупной денежной ставкой, либо не выносить это мнение на публику, используя желтушных хейтеров Спартака.
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SLADE2019
1666429122
Самедов внес весомый вклад в последнее чемпионство Спартака, поэтому вести речь о том, что он посредственный он игрок был, не очень уместно. Другое дело, что лично я, например, не согласен, что Джикия - качественный игрок для Спартака. Для Ахмата, КС да, но не для Спартака. Его спартаковский поезд ушел. Что касается его прогноза, скорее соглашусь.
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Romeo 123
1666430742
Зенит, конкурент только Зенит
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lordmrv
1666434511
Зенит лучший по подбору игроков и скорее всего уже чемпион, но в любом матче, каждый может дать ему бой. На то он и футбол.
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