Самедов назвал единственную команду, способную побороться с «Зенитом» за чемпионство

Селекционер «Факела» Александр Самедов считает ЦСКА единственным конкурентом «Зенита» в чемпионской гонке РПЛ.
– Как оцениваете уровень конкуренции в РПЛ? Согласны с тем, что бороться с «Зенитом», исходя из его состава и возможностей, невозможно?
– Согласен. Неплохо, качественно, усилился ЦСКА, и в моем понимании армейцы способны дать бой, но в любом случае они далеко (от «Зенита»).
- Вы не сказали про «Спартак». Это не очень-то понравится вашему другу Георгию Джикия.
– Да, есть Георгий, есть Промес, есть другие качественные футболисты. Но если взять состав в общем, то вдолгую бороться с «Зенитом» за чемпионство команда не готова.
После 13 туров тройка лидеров чемпионата России выглядит так:
- «Зенит» – 33 очка;
- «Спартак» – 26 очков;
- ЦСКА – 25 очков.
Источник: «РБ Спорт»