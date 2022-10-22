Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Самедов назвал единственную команду, способную побороться с «Зенитом» за чемпионство

    Селекционер «Факела» Александр Самедов считает ЦСКА единственным конкурентом «Зенита» в чемпионской гонке РПЛ.

    – Как оцениваете уровень конкуренции в РПЛ? Согласны с тем, что бороться с «Зенитом», исходя из его состава и возможностей, невозможно?

    – Согласен. Неплохо, качественно, усилился ЦСКА, и в моем понимании армейцы способны дать бой, но в любом случае они далеко (от «Зенита»).

    - Вы не сказали про «Спартак». Это не очень-то понравится вашему другу Георгию Джикия.

    – Да, есть Георгий, есть Промес, есть другие качественные футболисты. Но если взять состав в общем, то вдолгую бороться с «Зенитом» за чемпионство команда не готова.

    После 13 туров тройка лидеров чемпионата России выглядит так:

    1. «Зенит» – 33 очка;
    2. «Спартак» – 26 очков;
    3. ЦСКА – 25 очков.

    Новости по теме
    Самедов прокомментировал победу сборной России над Киргизией
    Самедов призвал сборную России отнестись с уважением к Киргизии 2
    «Целое поколение может остаться без крупных турниров. Жалко ребят». Самедов – об отстранении России от Евро-2024
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:31
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3372

      lordmrv 1 минуту назад

      Зенит лучший по подбору игроков и скорее всего уже чемпион, но в любом матче, каждый может дать ему бой. На то он и футбол.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      sharmareap 6 минут назад

      Pаcпpодажa. Тepмoбeльe нoвогo покoлeния с влаговыводящей и теплообменной фунцией, обладает антибактериальными и гипоаллергенными свойствами. Покyпaй по стаpoй цeнe ------ https://marketl.ink/vmotion

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +146

      Romeo 123 1 час назад

      Зенит, конкурент только Зенит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +485

      Лицом_на_клаве 1 час назад

      Зенит будет бороться сам с собой. Конкурентов в долгую нет. Гыгыгы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19507

      Persona_non_Grata > Лицом_на_клаве 57 минут назад

      Ну что же, вам это привычно - "сами с собой", вы даже любовью так занимаетесь, если "милого друга" рядом не оказалось !)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +700

      SLADE2019 1 час назад

      Самедов внес весомый вклад в последнее чемпионство Спартака, поэтому вести речь о том, что он посредственный он игрок был, не очень уместно.
      Другое дело, что лично я, например, не согласен, что Джикия - качественный игрок для Спартака. Для Ахмата, КС да, но не для Спартака. Его спартаковский поезд ушел.
      Что касается его прогноза, скорее соглашусь.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19507

      Persona_non_Grata > SLADE2019 54 минуты назад

      Я тоже соглашусь, что Спартак с БОЛЬШОЙ долей вероятности не сможет составить конкуренцию Зениту ( да и ЦСКА тоже ), однако на счет Джикии - а лучше у нас нет (((

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25856

      vladimir-7 > Persona_non_Grata 19 минут назад

      Что касается ЦСКА и КБ, то бой Зениту они могут дать, время и
      возможности у них есть, да и других команд сбрасывать со
      счетов нельзя, они тоже способны отнимать очки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16003

      NewLife 2 часа назад

      Каждый может иметь свое мнение, и такой посредственный в прошлом футболист, как Самедов. Такие деятели должны либо подкреплять свой прогноз крупной денежной ставкой, либо не выносить это мнение на публику, используя желтушных хейтеров Спартака.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6676

      Беспонтий > NewLife 1 час назад

      поддерживаю
      футболист то может и не "посредственный" а вот как человек окропивший своим присутствием несколько клубов полная посредственность
      ни одного доброго слова о "бывших" только желтизна и грязь
      ах да
      ведь в ЦСКА то он так и не попал))
      --
      вот почему герои 18-го года рассыпались на прах и тлен?)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16076

      Barmaleushka 2 часа назад

      Щас "народныя" обидятца .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1383

      Дубина > Barmaleushka 2 часа назад

      Проспись или за сивухой сбегай на точку.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16076

      Barmaleushka > Дубина 1 час назад

      бегал - нету . Сказали "дубина какая-то вчера всё вылакала" .

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19507

      Persona_non_Grata > Barmaleushka 51 минуту назад

      А ты не за сивухой бегай, а перейди на качественный алкоголь и много не пей, а то станешь как "Питерский князь", впрочем и так уже немного осталось )))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11