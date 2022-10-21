«Не встречала более великого человека. Ты гордость почти всего мира». Сестра – Роналду

Эльма Авейру, сестра форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, обратилась к игроку.
«Ты большой профессионал, гордость почти всего мира. Ты уже все всем доказал. Не встречала более великого человека и профессионала, чем ты», – написала Авейру в социальной сети.
- В этом сезоне португалец забил 2 гола и сделал 1 ассист в 12 матчах.
- В среду он отказался выходить на замену в конце игры с «Тоттенхэмом» (2:0).
- На следующий день форварда не включили в заявку на встречу с «Челси» и собираются отстранить от тренировок в общей группе.
Источник: Бомбардир.ру