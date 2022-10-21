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    «Не встречала более великого человека. Ты гордость почти всего мира». Сестра – Роналду

    Эльма Авейру, сестра форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, обратилась к игроку.

    «Ты большой профессионал, гордость почти всего мира. Ты уже все всем доказал. Не встречала более великого человека и профессионала, чем ты», – написала Авейру в социальной сети.

    • В этом сезоне португалец забил 2 гола и сделал 1 ассист в 12 матчах.
    • В среду он отказался выходить на замену в конце игры с «Тоттенхэмом» (2:0).
    • На следующий день форварда не включили в заявку на встречу с «Челси» и собираются отстранить от тренировок в общей группе.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    21.10.2022 23:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +688

      Lipatoff 16 минут назад

      У МЮ и Роналду давно пути разошлись

      0
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      Рейтинг: +23347

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Коллеги, это слова СЕСТРЫ Криштиану. Много эмоций, искренности. Прошу, не оскорбляйте женщину в своих комментах.

      2
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      Рейтинг: +8027

      vladik12 > DOCTOR PENALTY 39 минут назад

      Никто и не собирался, думаю.

      1
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      Рейтинг: +36

      Стоп всем > DOCTOR PENALTY 33 минуты назад

      Да нормально все доктор.Здесь таких опущеных морально, способных оскорблять сестру. которая за брата готова на все---Нет....
      Ну бывает кто то не согласен с движениями Роналду
      Но таких подонков ....Надеюсь что нет таких

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