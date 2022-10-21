«Не встречала более великого человека. Ты гордость почти всего мира». Сестра – Роналду

Эльма Авейру, сестра форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, обратилась к игроку.

«Ты большой профессионал, гордость почти всего мира. Ты уже все всем доказал. Не встречала более великого человека и профессионала, чем ты», – написала Авейру в социальной сети.