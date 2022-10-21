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    Федотов назвал лучшего арбитра РПЛ по итогам 13 туров

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов ведет собственный рейтинг арбитров чемпионата. После 13 туров лидирует петербуржец Владислав Безбородов.

    Худший рейтинг по метрике Федотова имеет другой петербуржец Иван Сиденков, но у него в сезоне РПЛ всего один матч.

    Лучший арбитр последнего 13-го тура – Артем Чистяков (матч «Пари НН»«Зенит» (0:3)).

    • Безбородов судит РПЛ с 2007 года.
    • Петербуржец ранее сам играл в футбол на профессиональном уровне.
    • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.

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    Источник: телеграм-канал Игоря Федотова

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    21.10.2022 22:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5611

      ySS 44 минуты назад

      Самые низкие оценки, Краснодар-Спартак, Урал-Краснодар, Химки-Локомотив, Сочи-Химки, Ростов-Урал.

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