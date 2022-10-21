Федотов назвал лучшего арбитра РПЛ по итогам 13 туров

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов ведет собственный рейтинг арбитров чемпионата. После 13 туров лидирует петербуржец Владислав Безбородов.

Худший рейтинг по метрике Федотова имеет другой петербуржец Иван Сиденков, но у него в сезоне РПЛ всего один матч.

Лучший арбитр последнего 13-го тура – Артем Чистяков (матч «Пари НН» – «Зенит» (0:3)).