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    Самедов: «Отъезд иностранцев из РПЛ? Надеюсь, без обратного билета. Скатертью дорожка»

    Селекционер «Факела» Александр Самедов прокомментировал отъезд легионеров из РПЛ.

    – Как, на ваш взгляд, менялся трансферный рынок с февраля, когда уезжали легионеры, имея лазейку от ФИФА? Что вы для себя вынесли из этой ситуации?

    – Мне кажется, это неуважительно. Но уехали – значит, уехали. Как говорится, скатертью дорожка. Надеюсь, без обратного билета.

    – Вас задело, что люди не уважают контракт и сбегают?

    – Неуважительно по отношению к нашему чемпионату. Но, видите, они имеют на это право и смотрят по-своему. И я вижу по-своему.

    • ФИФА дала право легионерам прерывать контракты с российскими клубами.
    • РПЛ с февраля покинули десятки иностранцев.
    • Российские клубы отстранены от еврокубков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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