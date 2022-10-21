Самедов: «Отъезд иностранцев из РПЛ? Надеюсь, без обратного билета. Скатертью дорожка»

Селекционер «Факела» Александр Самедов прокомментировал отъезд легионеров из РПЛ.

– Как, на ваш взгляд, менялся трансферный рынок с февраля, когда уезжали легионеры, имея лазейку от ФИФА? Что вы для себя вынесли из этой ситуации?

– Мне кажется, это неуважительно. Но уехали – значит, уехали. Как говорится, скатертью дорожка. Надеюсь, без обратного билета.

– Вас задело, что люди не уважают контракт и сбегают?

– Неуважительно по отношению к нашему чемпионату. Но, видите, они имеют на это право и смотрят по-своему. И я вижу по-своему.