Самедов: «Отъезд иностранцев из РПЛ? Надеюсь, без обратного билета. Скатертью дорожка»

Селекционер «Факела» Александр Самедов прокомментировал отъезд легионеров из РПЛ.
– Как, на ваш взгляд, менялся трансферный рынок с февраля, когда уезжали легионеры, имея лазейку от ФИФА? Что вы для себя вынесли из этой ситуации?
– Мне кажется, это неуважительно. Но уехали – значит, уехали. Как говорится, скатертью дорожка. Надеюсь, без обратного билета.
– Вас задело, что люди не уважают контракт и сбегают?
– Неуважительно по отношению к нашему чемпионату. Но, видите, они имеют на это право и смотрят по-своему. И я вижу по-своему.
- ФИФА дала право легионерам прерывать контракты с российскими клубами.
- РПЛ с февраля покинули десятки иностранцев.
- Российские клубы отстранены от еврокубков.
Источник: «РБ Спорт»