Гранат ждет Кварацхелию в «Манчестер Сити» или «Ливерпуле»

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат считает, что форвард «Наполи» Хвича Кварацхелия может оказаться в АПЛ.
– Конечно, Хвича может продолжить карьеру в «Манчестер Сити» или «Ливерпуле». Это сильные команды, играющие. Одноклубники ему помогут, так как Хвича – сильный футболист.
– Как вам его результативность в «Наполи»?
– Вообще не удивлен. В «Наполи» собралась сильная команда и тренер. Все действия Кварацхелии на поле только подтверждают то, что он высококлассный игрок.
- В этом сезоне грузин забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач в 14 матчах.
- Хвича играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».
- Агент Хвичи – Мамука Джугели.
Источник: «РБ Спорт»