Гранат ждет Кварацхелию в «Манчестер Сити» или «Ливерпуле»

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат считает, что форвард «Наполи» Хвича Кварацхелия может оказаться в АПЛ.

– Конечно, Хвича может продолжить карьеру в «Манчестер Сити» или «Ливерпуле». Это сильные команды, играющие. Одноклубники ему помогут, так как Хвича – сильный футболист.

– Как вам его результативность в «Наполи»?

– Вообще не удивлен. В «Наполи» собралась сильная команда и тренер. Все действия Кварацхелии на поле только подтверждают то, что он высококлассный игрок.