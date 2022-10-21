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    Гранат ждет Кварацхелию в «Манчестер Сити» или «Ливерпуле»

    Бывший защитник сборной России Владимир Гранат считает, что форвард «Наполи» Хвича Кварацхелия может оказаться в АПЛ.

    – Конечно, Хвича может продолжить карьеру в «Манчестер Сити» или «Ливерпуле». Это сильные команды, играющие. Одноклубники ему помогут, так как Хвича – сильный футболист.

    – Как вам его результативность в «Наполи»?

    – Вообще не удивлен. В «Наполи» собралась сильная команда и тренер. Все действия Кварацхелии на поле только подтверждают то, что он высококлассный игрок.

    • В этом сезоне грузин забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач в 14 матчах.
    • Хвича играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».
    • Агент Хвичи – Мамука Джугели.

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    Источник: «РБ Спорт»

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