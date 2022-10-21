39-летний Рибери объявил о завершении карьеры

Французский вингер Франк Рибери подтвердил окончание профессиональной карьеры.

«Мяч останавливается, а чувства внутри меня – нет. Спасибо всем за это замечательное приключение», – написал 39-летний футболист в соцсетях.

Сообщалось, что он завершает карьеру посреди сезона из-за проблем с коленями.