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    39-летний Рибери объявил о завершении карьеры

    Французский вингер Франк Рибери подтвердил окончание профессиональной карьеры.

    «Мяч останавливается, а чувства внутри меня – нет. Спасибо всем за это замечательное приключение», – написал 39-летний футболист в соцсетях.

    Сообщалось, что он завершает карьеру посреди сезона из-за проблем с коленями.

    • Последней командой Рибери стала «Салернитана».
    • Большую часть карьеры он провел в «Баварии» (2007-2019).
    • Также француз выступал за «Галатасарай», «Фиорентину», «Марсель» и другие клубы.
    • Франк забил 16 голов в 81 матче за сборную.

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    Источник: «Бомбардир»

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