39-летний Рибери объявил о завершении карьеры

Французский вингер Франк Рибери подтвердил окончание профессиональной карьеры.
«Мяч останавливается, а чувства внутри меня – нет. Спасибо всем за это замечательное приключение», – написал 39-летний футболист в соцсетях.
Сообщалось, что он завершает карьеру посреди сезона из-за проблем с коленями.
- Последней командой Рибери стала «Салернитана».
- Большую часть карьеры он провел в «Баварии» (2007-2019).
- Также француз выступал за «Галатасарай», «Фиорентину», «Марсель» и другие клубы.
- Франк забил 16 голов в 81 матче за сборную.
Источник: «Бомбардир»