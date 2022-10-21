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39-летний Рибери объявил о завершении карьеры

21 октября 2022, 14:59
4

Французский вингер Франк Рибери подтвердил окончание профессиональной карьеры.

«Мяч останавливается, а чувства внутри меня – нет. Спасибо всем за это замечательное приключение», – написал 39-летний футболист в соцсетях.

Сообщалось, что он завершает карьеру посреди сезона из-за проблем с коленями.

  • Последней командой Рибери стала «Салернитана».
  • Большую часть карьеры он провел в «Баварии» (2007-2019).
  • Также француз выступал за «Галатасарай», «Фиорентину», «Марсель» и другие клубы.
  • Франк забил 16 голов в 81 матче за сборную.

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Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Салернитана Бавария Франция Рибери Франк
Комментарии (4)
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PNZ1985
1666355359
Крутой баварский чел со шрамом ! тандем с Роббеном был шикарен!
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Беспонтий
1666356050
прощай «Scarface» ты всегда был лучше чем многие из лучших
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_MATRIX_
1666362542
Крутой футболист, хотя в личном отношении ещё тот говнюк. Но за выступления за Баварию спасибо.
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zigbert
1666379535
Да уж пора Франк. Бавария тебя не забудет.
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